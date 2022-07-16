林秉樞重獲自由　媒體人爆「新潮流的他要注意」：看會出什麼怪招

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

曾因家暴民進黨立委高嘉瑜而躍上媒體版面的林秉樞，因涉嫌傷害等罪嫌，被裁定收押15日已以80萬元交保。該案曾遭指新潮流的要員、前立委段宜康向媒體施壓別讓事件曝光，事後段宜康坦言和林秉樞認識近10年，但自己後來才知道被欺騙。如今林秉樞重獲自由，資深媒體人黃揚明分析，「接下來，就是看他會出什麼怪招了」。

高嘉瑜2021年遭爆出被林秉樞囚禁在飯店內毆打、限制人身自由，甚至掌握不雅照，引起社會譁然。案發後檢警前往飯店將林秉樞拘提，當場更扣手機、備份豆腐隨身碟（Qubii）等物，由於涉嫌傷害、強制等罪，隔日便遭新北地院裁定收押禁見。

新北地院7月1日、8日訊問林秉樞後認為，林嫌涉犯傷害罪等罪嫌重大，且羈押原因尚未消滅，但考量本案7月1日對證人交互詰問完畢，再經過衡量林嫌的涉案情節、資力、家庭生活等情況，權衡林嫌逃逸、藏匿的可能性，因此准許林嫌80萬元交保，並限制出境、限制住居。

事件曝光後，段宜康曾被爆與林秉樞有交情，甚至介入報導。對此，段宜康澄清，兩人認識將近10年來，見面的次數並不多，林秉樞的確聯絡他，希望名字不要被報出來，但媒體回應說很有把握，加上林秉樞說法一直改變，才知道被騙了。而今林秉樞被放出來，黃揚明想起當時高嘉瑜助理馬文鈺所說，若錄音筆還在檢察官手裡，那段宜康還能喘口氣，「如果不在檢察官手裡，林秉樞就是你一輩子的恐怖情人了，他叫你大哥一輩子，他（從牢裡）出來，就是你大哥了。」