雪糕咬下爆出鹹甜煉乳！超商最新「消暑冰」開吃了　還有冰沙系列

▲超商搶吃最新消暑冰品 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就是忍不住想吃冰！就是就有超商開賣最新消暑冰品，首推初鹿牧場的冰，不僅有流心鮮奶雪糕，咬下可是會爆出鹹甜鹽之花煉乳夾心，加碼還有愛文芒果優格冰沙、草莓煉乳冰沙，一杯爽嗑清涼冰沙和罪惡冰淇淋，即日起就能衝門市搶吃，還有限時2件79折優惠。

▲流心鮮奶雪糕咬下會爆出鹹甜鹽之花煉乳夾心。

▲2款水果冰沙都能吃到冰沙、冰淇淋口感。

全家開賣最新4款冰品，首推初鹿牧場的這支「煉乳流心鮮奶雪糕」，鮮奶雪糕夾進鹹甜交織的鹽之花煉乳流心，大口咬下濃郁爆表，奶香十足，還有2款初鹿芒果冰沙系列，包括「芒果優格冰沙」，上層是酸甜鮮奶優格冰淇淋，下層則搭配吃得到果粒的芒果冰沙，打造雙重口感，而「草莓煉乳冰沙」則是煉乳冰淇淋結合草莓冰沙，裡頭還吃得到太妃脆裹草莓粒，通通要搶嚐鮮。

▲檸檬汁加彈珠汽水打造酸爽萊姆冰棒。

▲星野推出全新焦糖布丁大福。

除外，還有嗜酸者最愛的「超酸檸檬萊姆冰棒」，使用14%檸檬汁加上彈珠汽水，打造酸爽滋味，以及1款全新甜點「星野焦糖布丁大福」， 軟Q外皮包裹著焦糖奶油餡、香草卡士達布丁餡，雙重口感超滿足，下午茶就趕快來一顆，即日起全門市開賣；以上4款冰品至8月9日前還可享同品牌、同價位任選2件79折優惠。

▲▼7-11開賣超夯北海道千層蛋糕。（圖／記者周姈姈攝）

吃完消暑冰後，肯定也要來份罪惡甜點，7-11近日開賣日本超人氣「北海道千層蛋糕」，一共有香草、草莓2種口味，主要使用北海道產低溫殺菌牛乳、生奶油、小麥粉及雞蛋製成，口感蓬鬆柔軟又帶有奶香味，滑順不膩口，且草莓還是使用九州產的甘王草莓，肯定要吃一波；為慶祝新品上市，至7月26日前凡購買指定夢幻甜點系列可省20元。

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