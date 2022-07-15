狂收垃圾簡訊「有急事找你」氣炸！美女律師一招反擊網讚翻：帥斃

▲李怡貞一招反制垃圾簡訊，粉絲們直呼「帥斃了」。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）



記者柯振中／綜合報導

近日有詐騙簡訊猖獗，不少人每天會收到好幾封「有急事找你」的消息，煩不勝煩。對此，美女律師李怡貞在臉書分享了反制方式，貼文曝光後，讓粉絲笑翻，在下方留言稱讚「帥斃了」。

詐騙簡訊近日又變得十分猖獗，李怡貞也收到了相關訊息，無奈直言「最近騷擾簡訊跟電話超多的，用錢孔急，我也是吶」。

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對此，李怡貞也分享她的反制方式，只見她透過簡訊回覆，「我是李律師，你欠了二十萬律師費都沒有還，還好你自己找上門，買日幣台積電大虧，加我line快還錢：goeatshit7878」，訊息內容模仿詐騙集團，十分逗趣。

▼李怡貞模仿詐騙集團的訊息內容，也寄了訊息回覆。（圖／翻攝臉書／李怡貞）



粉絲們看完李怡貞的反制方式，瞬間被逗樂了，暫時忘記不斷收到詐騙簡訊的煩惱，在下方留言回應，「超直接的」、「學起來、下次我也要這樣回」、「律師高明啊」、「帥斃了」、「哈哈哈，確實這很急」、「那個賴的迷之音…真的很有才華。」

事實上，對於阻絕這類騷擾簡訊的辦法，本站此前「『有急事找你，加我賴！』iPhone狂收垃圾訊息 網曝1招：真的有效」報導，只要到手機的設定裡，將「iMessage」的功能關閉，就不會再收到這類行的騷擾簡訊。不過，將「iMessage」關閉後，傳送訊息會變成收費簡訊，若用戶平時有用iMessage溝通的習慣，還是要注意一下，避免多付額外的費用。

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