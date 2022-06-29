髒車不上路！花蓮淘汰老舊機車新購電動車　最高補助21300元

▲花蓮為提高機車定檢率，啓動移動式檢驗車巡迴偏鄉免費檢驗服務，同步推動手機簡訊通知服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內機車數量眾多，為維護空氣品質，凡出廠滿5年的機車必須實施排氣定期檢驗，確保符合排放標準，截至2000年底設籍花蓮縣應定檢機車約13萬5473輛，定檢率為78.14%，機車定檢率雖逐年提升，仍有約2萬9千多輛尚未完成定檢。環保局提醒尚未定檢的車主，應及早到附近定檢站檢驗。

花蓮縣環境保護局今年設置2部移動式檢驗車巡迴偏鄉免費定期檢驗服務，並同步推動機車排氣定期檢驗手機簡訊通知服務，只要車籍登記於花蓮縣的機車，車主可利用手機或平板掃瞄QR-Code進入線上申請系統，依系統提示填寫車籍資料，後續於發照當月發送簡訊提醒車主到檢。

依據空氣污染防制法規定，領有牌照出廠滿5年以上的機車，無論是否為「使用中」機車，每年皆應實施排氣定期檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成。逾期未檢驗者，依空氣污染防制法第80條規定可處500元罰鍰；逾應檢日起6個月並經通知限期改善，遲未完成改善者最重可註銷牌照。

▲今年汰舊換新電動機車，最高補助達新台幣21300元。

環保局表示，今年「淘汰」民國96年6月30日（含）以前出廠的燃油機車，即可獲得2000元補助。如果車齡七年以上可獲得車體回收報廢基管會獎勵金300元；另「汰舊換新」購買電動機車，每輛取得2.3噸的減碳憑證，同等價值1000元起跳，為降低老舊車輛排放廢棄污染空氣，花蓮縣淘汰1~4期老舊機車換購電動機車、電動自行車或電動輔助自行車，環保局提供300輛，每輛加碼補助新台幣1000元，加上今年度汰舊換新電動機車（含花東基金）最高補助達新台幣21300元，已申請過環保署或環保局的補助，則不得重覆請領。

民眾湏於今年12月31日完成汰舊老車及換購新車手續，開立今年12月31日前之購買發票証明，申請送件截止日期至明年1月10日，名額有限如有更換老舊機車意願的民眾，儘速提出申請，歡迎來電03-8237575或03-8239935洽詢。