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養一隻賠二隻！飼料價格飆漲　彰化阿伯送養1萬隻小鴨

▲彰化二林送小番鴨。（圖／張國棟提供 翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲彰化阿伯送小番鴨。（圖／張國棟提供）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書《●【爆怨公社】●》有網友貼文，「飼料太貴，養一隻賠二隻，彰化阿伯不養了，一萬多隻小鴨送養」，記者也循線找到當地議員張國棟，據了解，這些小鴨全都是二林芳苑地區產的小紅面番鴨，在議員服務處外發送，前往排隊的民眾趨之若騖，養鴨場上萬隻小蛋鴨不到一小時清空，鴨農已被連番漲價的飼料，壓得連生活都成問題了。

▲彰化二林送小番鴨。（圖／張國棟提供 翻攝自Facebook／爆怨公社）

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▲彰化阿伯送小番鴨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

張國棟表示，彰化芳苑鄉是養鴨重鎮，近年來經常有鴨農在網路po文要送出「菜鴨（蛋鴨）大方送」公告，今年初已經為養殖場送出一批，日前又收到鴨農通知，「不養了」，要送出剛出生的小紅面番鴨，在送養小蛋鴨的背後，都是鴨農的心血，他看得很不捨，據他了解，這些小鴨都是蛋鴨，長大後都會下蛋，可以自養也可以送人，隨即與里長一同號召有興趣養殖的民眾前往領取。

張國棟說，要不是飼料連番漲價，鴨農怎麼會將剛出生的小紅面番鴨送人，去年中秋節用蛋量大增，產地價格攀升的到37元，飼料價格也從12元漲到快19元，養越多賠得越多，只好大放送。

▲彰化二林送小番鴨。（圖／張國棟提供 翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲張國棟議員受託送小番鴨。（圖／張國棟提供）

彰化水禽養殖生產協會理事長吳鴻基，也養了3萬隻蛋鴨，他表示，目前水禽飼料從去年1公斤11.5元漲價到18.7元，漲價5.5成高，一隻小蛋鴨進價20多元，長到18個月約需用掉飼料220元，從排卵到成熟高峰期需180天、約25小時下1顆蛋，產地價格約40元，1斤市場售價約60元(約8顆蛋)，鴨農的日子真的很難過。

吳鴻基指出，國際原物料上漲，水禽用飼料更是連番漲價，蛋鴨農的飼養成本無法反映在獲利營運上，相對地投下去的成本不僅無法回收，損失也相對會更高，若沒有穩控市場機制，恐怕會有更多鴨農棄養爆發出走潮。

▲彰化二林送小番鴨。（圖／張國棟提供 翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲彰化鴨農送小番鴨。（圖／張國棟提供）

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