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于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭了

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲示意圖，非當事人。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

知名主持人于美人今（11日）在臉書分享，南非普勒多利亞大學對全體師生張貼的公告，其中內容提及「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊」。文章曝光後，掀起2.3萬人淚推「發人深省，引以為戒」、「洞察天機啊！謝謝美人分享」。

「朋友傳來一段話，發人深省！」于美人今天上午在個人臉書發文指出，在南非一所大學的入口處，張貼了一張對全體師生的警告，內容如下：

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要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊，於是在這個國家

一、病人死於這樣的醫生之手
二、建築物倒塌在這些工程師的手中
三、金錢在這些經濟學家和會計師手中五鬼搬運了
四、人民死於這樣的政客手中
五、正義在這樣的法官手中失去了.....」

▲▼于美人臉書發文，獲得廣大網友迴響 。（圖／于美人臉書）

▲于美人臉書發文，獲得廣大網友迴響。（圖／于美人臉書）

于美人表示，為了確認這段話的出處，特地致電去請教一位在非洲待過20年的老師，該老師立刻傳照片給我，並答覆如下：「你問的這句名言就出於普勒多利亞大學，在南非約堡北方的普勒多利亞，是南非首都和行政中心，該校曾經一直保持世界百大名校多年！」

文章一出，立刻引發2.3萬人共鳴，不少網友也呼應「發人深省，引以為戒」、「妳的文章永遠都是會發人深省的！才一個小時、就有六、七千人看過、而且都會留言！因為他們都暸解妳在寫什麼！」、「真羨慕人家的大學有這樣宏觀的堅持和理念，現在尤其更顯其不凡的前瞻思維」、「洞察天機啊！謝謝美人分享」、「教育是百年大計，教育壞了，那是從根爛起，無藥可救了」。

其中不少網友留言感嘆，「非常正確的觀念啊！很遺憾我們國家的領導人好像不在乎這些基礎德行，反而對違失者保護有加」、「難怪台灣眼下正處於倫常崩壞、正義蕩然的惡劣風氣之中」、「真希望選舉時正義的一方能將這篇廣大宣傳、讓台灣人不要盲目追隨不公不義的政黨、這樣下一代才有希望啊」、「謝謝分享這麼棒的訊息，台灣好像中了好幾條」。

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