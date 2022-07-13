繼臉書、微軟裁員！Google宣布：下半年減緩招聘

▲Google現任執行長桑德爾·皮查伊(Sundar Pichai)。（圖／路透社）



實習記者蘇郁晴／綜合外電報導

在通貨膨脹、烏俄戰爭、供應鏈限制和經濟衰退等不利因素的影響下，Netflix、Meta、推特、特斯拉和微軟已經宣布了裁員計畫或削減招聘人數，現在四大科技巨頭之一的Google也宣布跟進。

Alphabet執行長桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai）周二向其員工發出的電子郵件中宣稱，因「不確定的全球經濟前景」，Google將在2022下半年稍緩招聘計畫，部分職位的空缺數量將會減少，或可能會在最後一個季度重新開放。在信件中，皮查伊表示，這意味著公司將在投資重疊的地方進行整合、合併，並且精簡流程。在某些領域將暫停開發，並將資源重新分配到優先的領域中。」

Google將在2022年和2023年著重於「工程、技術和其他關鍵角色」的招聘。皮查伊在信中寫道，「展望未來，我們需要更有創業精神，比我們在陽光明媚的日子裡表現出的更加緊迫、更加專注和更加渴望。」

回顧上個月，Meta執行長馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)宣布Meta 2022年的招聘計劃將削減30%，並暗示了最新一輪的裁員。為了淘汰表現不佳的人，Meta 還決定留下一些空缺的職位，希望那些有能力、真正屬於矽谷的人能夠挺身而出，主動承接他人目前承擔的責任與挑戰。祖克柏直接表示，「我認為有部份的人可能會覺得這個地方不再適合你，可以自己選擇(離開)，對我來說是沒問題的」。

面對經濟衰退，這些科技巨頭公司開始進行適當地「簡化」和「合併」。然而，這些舉動並非平白無故出現，Meta的股價與其他科技公司都在2月初時暴跌。根據裁員追蹤公司Layoffs.fyi的調查報告顯示，5月至6月期間已有近3萬名科技公司的員工遭到解雇。