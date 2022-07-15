6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」消失真相超暗黑！網：難怪GG短5cm

▲以前買便當都會附贈「冬瓜茶」，原來製作原料超黑心。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

六七年級生的回憶！最近有網友討論，為何買便當免費附贈的「袋裝冬瓜茶」已不見許久，照片曝光後，引發一票六七年級生狂喊，「小時候買便當必配」、「 只喝盜版養樂多」、「以前便當店我喜歡拿這個」。結果消失真相曝光後，讓網友狂作噁直呼，「製作飲料的人應該鞭刑！」

臉書粉專《爆笑硬派》表示，說起童年回憶，就是一票人都喝過的「便當冬瓜茶」，銀色熟悉的外包裝，從袋上插上小吸管就可暢飲，如今便當店已許久不見它的蹤影，讓粉專小編好奇拋問「為何一夕不見了呢？」

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文章曝光後，勾起眾人回憶，「6～7年級生的回憶，當初還有百香果口味我超愛喝」、「還有楊桃造型的楊桃汁」、「也有咖啡紅茶」、「童年回憶啊～喝完吹氣...砰」、「還記得一包5元的樣子」、「以前補習班發便當的時候，最期待有這個」、「雖然知道這不健康但是超好喝的，小時候買便當必配」、「便當的標配耶，還沒有營養午餐時，爸媽送便當來裡面一定要有的」。

原來這款冬瓜茶消失原因超暗黑，有媒體踢爆，2005年北市消保官查到一家印料工廠，製作環境超髒，甚至小強還亂竄，而大家愛喝的冬瓜茶竟由化工香料與合成糖調配而成，甚至有防腐劑成分，黑心業者隨即遭到勒令停業。

超噁真相曝光後，讓PTT鄉民諷刺直呼，「越髒越好喝啊」、「難怪我覺得小時候好吃的東西，現在不好吃」、「害我老二少五公分」、「鬼島食安一級棒，地溝油也講純天然」、「以前不是還有雜牌養樂多」、「製作飲料的人應該鞭刑」。

▼網友也崩潰。（圖／翻攝PTT）

