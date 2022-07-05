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奇特喝法曝光！咖啡加「1神飲」超清爽　她一試狂讚：回甘又順口

▲▼咖啡店,店員,拿鐵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲咖啡是許多人每日的必需品。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭卉寧／綜合報導

現代人生活步調越來越快，不少人每天都習慣來杯咖啡提神。日前，一位女網友心血來潮，把咖啡和冬瓜茶加在一起，原本對味道不抱任何期待，沒想到卻意外好喝，不僅回甘又十分清爽，讓她驚喜直呼：「超好喝！完全就是夏天該有的冰咖啡！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，之前看到網紅推薦在咖啡中加入冬瓜茶的新喝法，一開始她只是當作玩笑話，但家中剛好有條狀咖啡和冬瓜茶，便心血來潮地把兩樣飲品混加，「我懶得抓比例，一杯就倒一包（咖啡），然後冬瓜茶不要猶豫加下去就對了！」

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原本她對兩者混加的結果不抱期待，沒想到味道卻驚為天人，冬瓜茶的甜味剛好被咖啡的口感中和，讓她忍不住大讚好喝，「剛剛好！回甘又好喝，完全就是一杯夏天該有的冰咖啡！」

▲▼網友把咖啡跟冬瓜茶混搭。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲原PO把咖啡跟冬瓜茶混搭後，意外發現很好喝。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文曝光後，新奇的喝法吸引不少網友留言，「好另類的搭配」、「看樣子不跟瘋一下不行」、「咖啡加冬瓜茶真的很對味又順口」、「肖吼拎（超好喝）就給它買一瓶來試，觀望中決定一試」、「筆記學起來，感覺夏天的咖啡和很多飲品都能搭」、「我們家的老爺，以前就是咖啡加冬瓜茶，我還覺得他另類了...原來現在流行這個」。

除此之外，還有人推薦其他絕配喝法，「可樂+咖啡=好喝」、「咖啡加杏仁粉很好喝」、「也有人加蘋果西打」、「橘子汽水加咖啡也很好喝」、「配檸檬冰塊，應該不賴」、「咖啡可以加豆漿，黑咖啡加麥芽糖更是一絕，真的好喝，可以參考看看喔」。

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關鍵字：

咖啡冬瓜茶夏天清爽飲料

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