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便當「1配菜」顏色太衝擊！他喊：想念三色豆的美味　網戰翻

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO不愛螢光咖哩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多外食族，因為不開伙，所以餐餐都吃便當。便當內通常都有3至4樣配菜，日前就有網友貼出他的菜色，說他寧可吃三色豆！貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文，並貼出他的便當菜色。從圖片可見，便當內除了主菜、炒蛋之外，還有「螢光咖哩」，因此他就不禁直呼，看到這樣菜，「我開始想念三色豆的美味了！」

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貼文曝光後，不愛三色豆的網友則紛紛直喊，「我寧願吃螢光咖哩，也不要三色豆」、「三色豆根本不該出現好嗎」、「螢光咖哩好吃多了」、「三色豆的豆，萬萬不可啊」、「三色豆才是邪教，那菜味連新兵都比不上」。

▲三色豆,冷凍蔬菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲更多網友不吃三色豆。（示意圖／取自Pixabay）

還有些網友回應，「明天老闆推出新菜色：三色螢光咖哩豆」、「我吃過混合版的，那才是地獄」、「發明螢光咖哩的人快出來謝罪」、「只有三色豆、這咖哩跟電話線（海茸），你要哪一個」、「嚴格來說這道不叫螢光咖哩，叫薑黃燉馬鈴薯」。

本站曾報導《別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表》，雖然很多人都不愛三色豆，但紅蘿蔔有維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康；青豆仁有豐富膳食纖維；玉米則含有葉黃素、玉米黃素，是3C族必備的營養之一。

至於咖哩為何會有像螢光的顏色？其實是因為咖哩本身有薑黃素，也可以當作天然色素，正因如此，若沾到衣服，可不好洗。

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