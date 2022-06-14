便當「1配菜」顏色太衝擊！他喊：想念三色豆的美味　網戰翻

▲原PO不愛螢光咖哩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多外食族，因為不開伙，所以餐餐都吃便當。便當內通常都有3至4樣配菜，日前就有網友貼出他的菜色，說他寧可吃三色豆！貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文，並貼出他的便當菜色。從圖片可見，便當內除了主菜、炒蛋之外，還有「螢光咖哩」，因此他就不禁直呼，看到這樣菜，「我開始想念三色豆的美味了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不愛三色豆的網友則紛紛直喊，「我寧願吃螢光咖哩，也不要三色豆」、「三色豆根本不該出現好嗎」、「螢光咖哩好吃多了」、「三色豆的豆，萬萬不可啊」、「三色豆才是邪教，那菜味連新兵都比不上」。

▲更多網友不吃三色豆。（示意圖／取自Pixabay）

還有些網友回應，「明天老闆推出新菜色：三色螢光咖哩豆」、「我吃過混合版的，那才是地獄」、「發明螢光咖哩的人快出來謝罪」、「只有三色豆、這咖哩跟電話線（海茸），你要哪一個」、「嚴格來說這道不叫螢光咖哩，叫薑黃燉馬鈴薯」。

本站曾報導《別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表》，雖然很多人都不愛三色豆，但紅蘿蔔有維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康；青豆仁有豐富膳食纖維；玉米則含有葉黃素、玉米黃素，是3C族必備的營養之一。

至於咖哩為何會有像螢光的顏色？其實是因為咖哩本身有薑黃素，也可以當作天然色素，正因如此，若沾到衣服，可不好洗。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子 購物也能很時尚