曾挾人質與警槍戰！16次聲請假釋被駁　槍擊要犯張錫銘狀告矯正署

▲在監服刑的「惡龍」張錫銘，至今總計提16次假釋申請均被駁回，張不服再提訴訟，台南地院要求矯正署對爭點提出說明。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

在監服刑的重大擄人勒贖、槍擊要犯「惡龍」張錫銘，2007年遭判無期徒刑定讞後在台南監獄服刑，他從2017年2月起聲請假釋，至今累計提16次假釋聲請均被駁回，2022年2月間他因不服矯正署不予許可假釋處分，向台南地院控告矯正署，法院認為矯正署並無不當判張敗訴，張不服再提訴訟，台南地院已要求矯正署提出說明。

據台南地院判決資料指出，張錫銘於1995至2005年間犯殺人等罪，經判處無期徒刑確定，現於矯正署台南監獄執行，台南監獄於去年2月提報張錫銘假釋案，經矯正署以犯行造成被害人死亡，嚴重危害公眾安全及社會治安，且無和解或賠償相關紀錄，仍有繼續教化必要等理由，於2021年3月29日決定不予許可假釋。

張錫銘認為認原處分對台南監獄提報假釋案再次評價，明顯錯誤，且認為他應適用舊刑法規定呈報假釋，服刑已逾15年10月，呈報假釋達14次，已超越呈報假釋門檻，於2021年6月提起復審又遭駁回，張錫銘仍不服，於是向台南地院提起行政訴訟。

台南地院法官認為矯正署依法務部「假釋案件審核參考基準」，考量張錫銘犯行情節、犯後態度（含在監行狀）及再犯風險（含前科紀錄）等面向後，認張錫銘犯行情節非輕，犯後無和解或賠償相關紀錄，犯後態度非佳，曾有傷害罪前科，再犯風險偏高，於法有據。審酌張錫銘涉及多起犯罪，且犯行情節嚴重，認定悛悔情形尚不適合復歸社會而仍有繼續教化必要，而作成不予假釋的決定，並未逾越審查範圍而駁回。

張錫銘為假釋案再提訴訟，主張他第14次及第15次假釋提報即已通過假審會的決議，報請法務部矯正署審核，但第16次提報假釋時，在假釋基礎事實均未更動，他也無違反假釋審查條件，卻未通過假審會的審議，他認為在監表現正常，有多次獎勵紀錄，思想已有改變再犯風險已降低，但第16次提報假釋審查，竟在假審會就未通過，此舉有悖信賴保護原則，假審會變更決議，自有負舉證說明義務。

台南地院行政庭認為，本案有調查的必要，將開辯論庭，也要求法務部矯正署收到裁定後，20日內對此爭點提出說明。

台南地院行政庭長林福來指出，受刑人依規定可向矯正署提假釋聲請，如被駁回可提訴願，如訴願被駁回，可提起行政訴訟，台南地院受理張錫銘的訴訟案後，將依法審理。