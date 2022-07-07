女師被控帶男學生馬桶上嘿咻　她喊冤「我穿褲子」逆轉判無罪

▲一名女師遭控帶學生廁所性交，台中高分院二審改判無罪。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名張姓教保員在一所身心障礙育幼院工作，遭男性院生指控在廁所裡強迫性交2次，院生說2019年間深夜被張女喚醒，並且說「在廁所等你」，該院生前往後被命令坐在馬桶上，張女便跟他發生關係，隔日又再發生同樣狀況。張女冤喊自己沒有做這種事，並且自己深夜也相當忙碌「根本沒時間」，張女被台中地院依照與未滿16歲少年性交判處10個月，張女上訴到高分院，二審認為院生說法有諸多疑點，逆轉判張女無罪。

判決書指出，張女在2019年擔任身障育幼院教保員，負責照顧院生生活，院生都叫她老師，不料一名男院生指控張女，把他叫醒說「在廁所等他」，先是親吻之後再帶他進去馬桶隔間裡發生性關係，院生說隔天深夜2、3點又被叫醒，褲子還被張女脫去，在馬桶上被迫性交。事後張女被台中地院依照與未滿16歲男子性交罪判處10個月。

張女不服判決上訴到台中高分院，並且喊冤說明，自己的工作繁忙，加上育幼院院生大多有情緒障礙、癲癇等，需要服藥或是換尿布、量體溫以及觀看監視器等，加上巡房每次就要30分鐘，根本沒有時間做出這件事情。

▲女師喊冤，表示自己沒有做這種事情，也沒時間。（示意圖／達志影像）



張女也指出，該育幼院廁所是開放式的，沒有隔音設備，任何人都可以進出，喊冤說「我的工作不可能讓我發生性行為」，要離開崗位做出這件事是微乎其微，另外院生指張女穿裙子，不過張女說因為工作關係，都是穿長褲。

台中高分院法官認為，院生對於裙子與褲子前後說法不一，加上依據院生輔導紀錄，有欺騙家人、陷害同學等行為，認為其言詞誠信不足，考量育幼院深夜有異聲難以不被發現，最終撤銷一審判決，依照無罪推定改判張女無罪，檢方可上訴。