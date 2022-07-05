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女檢察官顏汝羽私下罵律師「白目」　判罰10月俸上訴遭駁

法官，法槌，官司，司法（圖／視覺中國CFP）

▲女檢察官顏汝羽遭罰10月俸。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署女檢察官顏汝羽，在辦理某件竊案時無視客觀證據存在，又不理會被告說詞，逕行起訴，存有重大辦案瑕疵；另外在某起案件她私下罵律師「真是白目」，遭移送懲戒。職務法庭判罰薪俸10月，顏汝羽上訴，職務法庭二審駁回全案確定。

顏汝羽日前偵辦一起手機竊案時，當時一名慣竊遭逮，但顏汝羽調查後，不理會被告的供詞，直接罵被告「我從剛剛就覺得你謊話連篇」、「若勘驗光碟無你所述四、五個警察圍著，要求你認罪情況，將從重量刑」，意指要另案偵辦被告誣告、偽證罪，最後逕行起訴。但法院審理時法官看不下去，甚至在判決書上質疑「不正訊問」。

另外顏汝羽也在臉書上稱某律師「真是白目」，文內所提「律師會編劇本給當事人，並且會教他們說詞及排演…」、「某律師白目到…」、「常常喜歡抱怨就讓妳紅」等，帶有嘲諷意味，並暗指某律師會指示教導當事人為不實之陳述。文章還說「以該位律師名字搜尋，其擔任告訴代理人的案件大多不起訴處分，擔任辯護人的案件則常結果為起訴」，此部分也言行不當。全案經由檢察官評鑑委員會送職務法庭議處，職務法庭去年將她判罰10月俸、約損失100萬元。

顏汝羽上訴，職務法庭二審審理後，認為一審判決乃「事實審法院合義務性之適法裁量，並不違背公平、比例及責懲相當原則。亦無上訴意旨指摘違反論理法則、判決理由不備之違法。」因此駁回顏汝羽的上訴，全案確定。

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