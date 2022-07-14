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社會 社會焦點 保障人權

國道超速81公里挨罰1萬2　她辯長期吃藥+恍神求撤銷

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣馮姓女子凌晨駕車行駛國道三號南下車道，超速81公里，被開單告發，裁處罰鍰12000元，吊扣汽車牌照6個月，他以自律神經失調長期吃藥恍神、不知超速這麼多等理由提出行政訴訟，請求撤銷罰單；法官審理認如確定憂鬱症、自律神經失調患者，應主動繳回駕駛執照，或由公路監理機關逕行公告註銷，駁回訴訟。

馮姓女子駕駛自小客車於2021年11月24日凌晨4時14分許，行經國道三號南向386公里處，因有「速限110公里，經雷達（射）測定行速為191公里，超速81公里」、「行車速度超過規定之最高時速逾60公里（處車主）」的違規情事，被國道警察開單告發，裁罰12000元，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照6個月，他不服提出訴訟。

她陳述，因精神障礙、焦慮症、創傷症候群、自律神經失調、副交感神經病變，長期有吃藥的習慣，當日又因凌晨4點多開車，處於恍神才超速，不曉得自己會超速這麼多公里，以往均沒有這種事發生等語，請求撤銷處分。

法官審理，以她違規當時的駕駛過程中，係因憂鬱症發作，而有出現上開違規駕駛行為，理應於當日即前往醫院或診所就醫。再者，若原告已確診為憂鬱症、自律神經失調之患者，則依道路交通安全規則第114條第4款規定，因原告之患病已影響安全駕駛，原告即不得駕車，且原告係有憂鬱症、自律神經失調，則原告之體格依同規則第64條第1項第1款第6目規定，亦不符合格標準，且應依同規則第76條第1項第5款、第2項等規定，主動繳回駕駛執照，或由公路監理機關逕行公告註銷，駁回訴訟。

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