我要調查應召站！他假冒警察約性交易原因曝...更生人遇臨檢慘了

▲劉男出獄後不滿應召站害他被關，假扮警察要應召女交出手機，想取得應召站電話以報復，被法院依恐嚇取財罪判7月徒刑，得再回牢裡蹲。 （圖／記者陳以昇翻攝）

記者蔡怡萍／新北報導

新北市一名劉姓男子對曾被某應召站因案舉報入獄懷恨在心，又因為更生人身分找工作碰壁，在出獄不到1個月內竟身穿警察制服、帶手銬、瓦斯槍等，假藉約一名越南籍應召女子進行性交易，接著對她恫稱「我是警察，不配合調查就要帶回警局」，逼她交出手機，想以此取得應召站負責人連絡方式。劉男遭真正的警察法辦後，新北地院依恐嚇取財罪處有期徒刑7個月，得再回到牢裡不得易科罰金，並沒收他的警察道具。

▲劉男2015年就曾犯下強盜、性侵按摩女等罪被判刑，刑期需到2023年3月20日才執行完畢 。（圖／記者陳以昇翻攝）



劉姓男子在2015年間曾對應召站女子犯下強盜罪，遭法院判應執行7年5月確定，原本劉男必須服刑至2023年3月20日才執行完畢，但2021年3月31日因縮短刑期假釋出監，不料他出獄後對當初遭應召站人員報警法辦心懷怨恨，且因為更生人的身分應徵工作不順，而心生報復的念頭。

劉男於同年4月19日，先透過「捷克論壇」預約一名越南籍女子假稱要性交易，再身穿假警察制服，攜帶手銬、瓦斯槍、階級章條、勤務背心襯套等全套裝備，等到女子到指定地點後，脫掉外套露出警察制服，表示要調查應召站，恐嚇「若不配合調查，會強制將妳帶回警察局做後續調查，但若配合，會跟上司報告妳逃走了」，女子害怕交出手機後，劉男因看不懂越南文、只拿走手機內SIM卡。

▲劉男穿警察制服恐嚇外籍應召女，被真警識破逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）



沒想到劉男正好被執行清樓專案的真警察逮個正著，他坦承犯行，但表示因被應召站害得很慘，所以產生報復念頭，只想要取得應召站總機電話號碼，沒有要佔有女子手機或出售的意思。

新北地院認為，劉男將因罪遭判刑、入監執行及出監後找工作不順等事，全歸咎給當時應召站報警抓人之往事，竟起報復之心，利用民眾對公務員值勤時的服從性，以冒充警察的方式使女子害怕而交出手機，行為不僅危害國家機關公權力之公信力，也造成被害女子財產損失，也未與女子達成賠償或和解，再者，劉男才剛假釋出監不到1個月就犯下此案，顯見法治觀念薄弱，依恐嚇取財罪，處有期徒刑7月，不得易科罰金，沒收所有警察物品，得於20日上訴。