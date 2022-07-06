　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

我要調查應召站！他假冒警察約性交易原因曝...更生人遇臨檢慘了

▲▼劉男假扮警察恐嚇外籍應召女，被真警識破逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉男出獄後不滿應召站害他被關，假扮警察要應召女交出手機，想取得應召站電話以報復，被法院依恐嚇取財罪判7月徒刑，得再回牢裡蹲。 （圖／記者陳以昇翻攝）

記者蔡怡萍／新北報導

新北市一名劉姓男子對曾被某應召站因案舉報入獄懷恨在心，又因為更生人身分找工作碰壁，在出獄不到1個月內竟身穿警察制服、帶手銬、瓦斯槍等，假藉約一名越南籍應召女子進行性交易，接著對她恫稱「我是警察，不配合調查就要帶回警局」，逼她交出手機，想以此取得應召站負責人連絡方式。劉男遭真正的警察法辦後，新北地院依恐嚇取財罪處有期徒刑7個月，得再回到牢裡不得易科罰金，並沒收他的警察道具。

▲▼劉吉雄2015年就曾犯下強盜、性侵按摩女被判刑7年4個月 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉男2015年就曾犯下強盜、性侵按摩女等罪被判刑，刑期需到2023年3月20日才執行完畢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉姓男子在2015年間曾對應召站女子犯下強盜罪，遭法院判應執行7年5月確定，原本劉男必須服刑至2023年3月20日才執行完畢，但2021年3月31日因縮短刑期假釋出監，不料他出獄後對當初遭應召站人員報警法辦心懷怨恨，且因為更生人的身分應徵工作不順，而心生報復的念頭。

劉男於同年4月19日，先透過「捷克論壇」預約一名越南籍女子假稱要性交易，再身穿假警察制服，攜帶手銬、瓦斯槍、階級章條、勤務背心襯套等全套裝備，等到女子到指定地點後，脫掉外套露出警察制服，表示要調查應召站，恐嚇「若不配合調查，會強制將妳帶回警察局做後續調查，但若配合，會跟上司報告妳逃走了」，女子害怕交出手機後，劉男因看不懂越南文、只拿走手機內SIM卡。

▲▼劉男假扮警察恐嚇外籍應召女，被真警識破逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉男穿警察制服恐嚇外籍應召女，被真警識破逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到劉男正好被執行清樓專案的真警察逮個正著，他坦承犯行，但表示因被應召站害得很慘，所以產生報復念頭，只想要取得應召站總機電話號碼，沒有要佔有女子手機或出售的意思。

新北地院認為，劉男將因罪遭判刑、入監執行及出監後找工作不順等事，全歸咎給當時應召站報警抓人之往事，竟起報復之心，利用民眾對公務員值勤時的服從性，以冒充警察的方式使女子害怕而交出手機，行為不僅危害國家機關公權力之公信力，也造成被害女子財產損失，也未與女子達成賠償或和解，再者，劉男才剛假釋出監不到1個月就犯下此案，顯見法治觀念薄弱，依恐嚇取財罪，處有期徒刑7月，不得易科罰金，沒收所有警察物品，得於20日上訴。

ET快訊
黃嘉千「超狂家世起底」！高中被封校花　清純美照曝光
獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場
攻頂雪山！把11歲外甥女獨留哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡
救了立委蔡易餘一命的車是它！被撞翻覆僅輕傷
下班帶傘！11縣市大雨特報　下週可能又有颱風
星巴克連續3天買一送一！　少見的週末優惠來了
黃嘉千陷《爸爸去哪兒》魔咒！　播出9年「4對夫妻離婚」
劉子銓謝趙小僑生女寶　「出門還視訊」變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄰居冷氣太吵！93歲勇伯夜爬遮雨棚　剪管線嗆鄰「壞了都不修」

5天內2起！蘭嶼、綠島15人划SUP遭風浪帶離　海巡緊急出動救援

《跟騷法》上路滿月受理394件　6人遭收押！恐怖情人這手段最多

攻頂雪東！把11歲外甥女獨留哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡

機車道設區間測速挨批豬頭　他擬號召「好寶寶騎士」塞爆路橋

宿舍窗戶伸進1隻手　台大生驚報警「1根菸蒂逮人」結局逆轉

賊「直接開贓車進工地」偷電纜工具　損失百萬業者被迫停工

「你控制我的手」學妹廁所幫他打手槍　高中男連爽3天...下場慘了

快訊／新莊公寓火警！居民嚇壞忙逃命...久病臥床男一度受困　

快訊／高雄驚爆超商內隨機性侵　狂狼強行脫光單女衣褲下手

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

鄰居冷氣太吵！93歲勇伯夜爬遮雨棚　剪管線嗆鄰「壞了都不修」

5天內2起！蘭嶼、綠島15人划SUP遭風浪帶離　海巡緊急出動救援

《跟騷法》上路滿月受理394件　6人遭收押！恐怖情人這手段最多

攻頂雪東！把11歲外甥女獨留哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡

機車道設區間測速挨批豬頭　他擬號召「好寶寶騎士」塞爆路橋

宿舍窗戶伸進1隻手　台大生驚報警「1根菸蒂逮人」結局逆轉

賊「直接開贓車進工地」偷電纜工具　損失百萬業者被迫停工

「你控制我的手」學妹廁所幫他打手槍　高中男連爽3天...下場慘了

快訊／新莊公寓火警！居民嚇壞忙逃命...久病臥床男一度受困　

快訊／高雄驚爆超商內隨機性侵　狂狼強行脫光單女衣褲下手

「關埔有變電廠」房價仍噴7字頭　網戰翻！當地人認了：沒啥好處

遇到超崩潰！網熱議4大惡鄰居行為　最怕半夜惱人「腦神經都衰弱了」

黃嘉千是富家千金「超狂家世起底」！高中被封校花　清純美照曝光

他加班賣肝賺罐罐！開鏡頭見軟爛柴翻肚　還意外曝光「命苦亮點」

eMoving白牌快充電動機車「進軍小琉球」！下一站蘭嶼3年投1000台

鄰居冷氣太吵！93歲勇伯夜爬遮雨棚　剪管線嗆鄰「壞了都不修」

明迎小暑「4生肖」財運開始轉旺！命理師：下半年事業大爆發

《ELLE》總編楊茵絜今告別式　慈父楊渡慟：妳將活在長久的故事裡

日本出現「無毛長臉」神秘動物　專家曝真實身分驚喊：不要碰

近視僅225度「仍動雷射手術」！林萱瑜無奈曝拍戲1難處：真的好傷眼

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

快訊／西濱重大車禍！聯結車、2轎車追撞　1命危2傷

快訊／湖口鄉長驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

快訊／立委蔡易餘車禍！座車嚴重毀損　送醫救治中

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

「醫師好辣」偷情名醫被拍　因150萬影片遭流出

畫面曝！蔡易餘座車飆撞轎車「噴飛翻覆」3傷送醫

Apple Watch變她的　失主要國賠

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

立委集體收賄案判決出爐！蘇震清遭重判10年

更多熱門

相關新聞

男追女遭拒　深夜到她家唱歌「告白」下場曝

男追女遭拒　深夜到她家唱歌「告白」下場曝

屏東縣一男子追求女子鄉遭拒，猶不死心，到女子住處大聲喊叫示意追求，造成女子心生害怕、影響日常生活，向轄區內埔警方報案；警方開出告誡書，男子竟於凌晨時刻再到女方住處唱歌「告白」，警方蒐報後依涉嫌違反跟蹤騷擾防制法現行犯移送屏東地檢署偵辦，檢察官訊後諭令該男子限制住居。

印度執法局兵分44路搜查陸vivo手機商據點 調查洗錢行為

印度執法局兵分44路搜查陸vivo手機商據點 調查洗錢行為

同胎柴犬兄妹成為國小校園犬！

同胎柴犬兄妹成為國小校園犬！

生活艱困又逢母喪　枋寮善心警結合善心人士伸援手

生活艱困又逢母喪　枋寮善心警結合善心人士伸援手

青春專案開跑　屏東里港警擴大臨檢

青春專案開跑　屏東里港警擴大臨檢

關鍵字：

警察假扮應召站出獄假釋報復制服恐嚇取財手機

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面