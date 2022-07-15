14歲跳級上頂尖大學！天才少女「超狂近況曝」　22歲年薪超百萬

▲李悅文生活照。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博14日流傳一則「00後（2000年後出生）女生李悅文擬任南京大學特任副研究員」的話題，引發網友關注。李悅文14歲時便已考入南京大學，她本人在國小時曾多次跳級。南大官方發布的相關資訊顯示，這一崗位以科研為主，薪酬實行年薪制，最多可達36萬元人民幣（約新台幣160萬元）。

據《澎湃新聞》報導，7月1日，南京大學人力資源處發布了電子科學與工程學院研究系列的擬聘用人員公示信息，其中包括，李悅文，女，2000年6月出生，畢業於南京大學電子科學與技術專業，工學博士學位，擬定電子科學與工程學院特任副研究員崗位，公示期為7月1日至11日。

南京大學人才招聘網的資料顯示，李悅文擬任的「特任副研究員」屬於非事業編制崗位，以科研為主，獨立於教學科研系列和教學系列的專業技術崗位。所屬的「特任系列」包括特任研究員、特任副研究員、特任助理研究員崗位，均為全時全職崗位，採用聘期制管理，一般3年為一個聘期。

其中，特任副研究員的申報條件包括，1.海外知名高校或研究機構助理教授及以上人員；2.大陸國內著名高校或研究機構優秀的研究人員；3.知名高校或研究機構優秀博士畢業生或博士後。

上述崗位薪酬實行年薪制，人文社會學科標準為每年10至36萬元（人民幣，下同），理工醫科標準為每年12至36萬元。

2014年9月，共青團南京大學委員會帳號「南大青年」曾發布了一則新動態，其中對李悅文有介紹，出生於2000年的李悅文只有14歲，4歲開始讀國小，14歲就走進大學的象牙塔，跳過兩次級的她成為了南大2014級新生中年齡最小的「小學妹」。

相關資料還稱，李悅文來自安徽阜陽，4歲時就開始了自己的國小生活，一進學校就跳過了一年級，直接從二年級讀起。念完五年級後，李悅文又跳過了六年級，「升級」成了一名國中生。算下來，她將國小6年的功課壓縮到4年完成，8歲便國小畢業。此後的國中和高中，李悅文都循規蹈矩地完成了學業。14歲時順利從高中畢業，以優異的成績考取南京大學。

「我喜歡電子，所以選擇了電子工程專業」，李悅文接受採訪時說，年齡小並不能成為讀書偷懶的理由，「讀書時，我都借住在叔叔家，叔叔家是一個教師之家，他們學習的氛圍感染了我。」在良好學習環境的帶動下，李悅文養成了自學的學習習慣，暑假裡，總會提前學習下一個學期的課程。一年級和六年級跳級的內容，都是靠著暑假的自學來完成的。

李悅文曾表示，自己並不算「神童」，「想要實現跳級並不難，在暑假裡提前將新學期的課程學完就可以了。」