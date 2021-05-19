范冰冰弟拍戲遭冷眼！　75元追星臨演招不到...網友感覺被污辱

▲南京大學生「超冷淡」看明星。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

大陸偶像演員關曉彤、范冰冰的弟弟范丞丞主演的電視劇《曾少年》在南京大學取景，不但沒出現暴動追星人潮，工作人員當天招募臨演，開價一天75元人民幣，換算台幣約350元。結果，等了一天沒人應徵，還有學生在該劇組官網留言，自己去做打工都沒這麼便宜，這樣價格簡直是在污辱人。

綜合陸媒報導指出，電視劇《曾少年》近日在南京大學拍攝，演員陣容有當紅偶像范丞丞，關曉彤，劇組擔心引起學生圍觀，雇傭多位保鏢維持秩序。結果，不但沒有預期的「觀星潮」，還有學生吐槽，拍電視劇阻礙交通，堵路了！

根據當天目擊學生表示，劇組拍攝一整天，沒有一個大學生上前拍照或追星，反應很冷漠。不少學生上網揶揄，「估計保鏢從來沒幹過這麼輕鬆的工作。」

▲劇組開價75元人民幣找追星臨演，南京大學生留言諷刺。（圖／翻攝 搜狐）

報導進一步稱，劇組在大學貼出告示，招聘群眾演員每人每天75元（單位：人民幣，同下），等了一天，招聘群演一個都沒有。有南大學子在網上留言，自己出去做家教一個小時就幾百塊錢，開出這樣價格簡直污辱人格。

大學生如此冷漠現象也引起大陸網民討論，一則「某劇組在南大校園取景，當紅明星遭冷遇」的消息引發關注，不少人認可南京大學學子們「反常」表現。

還有網友認為，假設這則新聞與行銷造勢無關，青年學生與娛樂明星之間的這份「疏離感」，值得讓人思考。什麼樣的明星受歡迎、受禮遇，什麼樣的明星遭鄙夷、被群嘲，似乎也能讀出當今社會的潮流風向和當代青年的價值取向。