追徵不當黨產8.6億元　國民黨抗繳提行政訴訟吞敗

▲法院判決國民黨過去獲行政院轉帳撥用取得的458筆土地屬於不當黨產。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者劉昌松／台北報導

不當黨產處理委員會在2017年認定，國民黨從1957年起，陸續以「轉帳撥用」等方式，取得應屬國有的458筆土地，屬於不當黨產，但因這些土地都已經被政府徵收或移轉給第三人，改追徵土地總價8.6億多元，國民黨不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院14日宣判，國民黨敗訴。可上訴。

國民黨取得這458筆土地的過程，要從訓政時期說起，當時國民黨以政府名義接收的88處日產房屋，屬於國有特種房屋，而行政院先把房屋所有權移轉給國民黨，之後又准許房屋所屬基地也移轉給國民黨，國民黨因此從1957年到1961年間，陸續以轉帳接管等方式，取得這458筆土地的所有權。

黨產會清查，這些本應屬於國家，但其中已有8筆被政府徵收，剩下的450筆土地則已移轉給第三人，事實上無法返還給國家，因此依《黨產條例》，改對國民黨追徵458筆土地價額總計8億6千488萬3550元。國民黨不服黨產會的這樣處分，提起行政訴訟，希望撤銷追徵處分。

行政法院判決指出，國民黨取得這458筆土地過程中，並未給付對價給國家，無償取得，也不是黨費等一般收入亦非源自於原告黨費等一般收入而來，根據2016年公布的《黨產條例》，應推定為不當取得黨產，黨產會依法追徵價額，尚無不法，判國民黨敗訴。