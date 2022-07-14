　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

追徵不當黨產8.6億元　國民黨抗繳提行政訴訟吞敗

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲法院判決國民黨過去獲行政院轉帳撥用取得的458筆土地屬於不當黨產。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者劉昌松／台北報導

不當黨產處理委員會在2017年認定，國民黨從1957年起，陸續以「轉帳撥用」等方式，取得應屬國有的458筆土地，屬於不當黨產，但因這些土地都已經被政府徵收或移轉給第三人，改追徵土地總價8.6億多元，國民黨不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院14日宣判，國民黨敗訴。可上訴。

國民黨取得這458筆土地的過程，要從訓政時期說起，當時國民黨以政府名義接收的88處日產房屋，屬於國有特種房屋，而行政院先把房屋所有權移轉給國民黨，之後又准許房屋所屬基地也移轉給國民黨，國民黨因此從1957年到1961年間，陸續以轉帳接管等方式，取得這458筆土地的所有權。

黨產會清查，這些本應屬於國家，但其中已有8筆被政府徵收，剩下的450筆土地則已移轉給第三人，事實上無法返還給國家，因此依《黨產條例》，改對國民黨追徵458筆土地價額總計8億6千488萬3550元。國民黨不服黨產會的這樣處分，提起行政訴訟，希望撤銷追徵處分。

行政法院判決指出，國民黨取得這458筆土地過程中，並未給付對價給國家，無償取得，也不是黨費等一般收入亦非源自於原告黨費等一般收入而來，根據2016年公布的《黨產條例》，應推定為不當取得黨產，黨產會依法追徵價額，尚無不法，判國民黨敗訴。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
生技公司行刑式槍決4死1命危「爆出感情糾紛」　警方曝偵辦方向
「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭行刑式槍決　菇蕈類權威擁4項專利
高大蒙面歹徒逼5人進廁所槍決　殘忍手法如26年前劉邦友血案
「有急事找你！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招有效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投4死槍擊案「疑熟人所為」！親屬怒吼太兇殘：他知道老董的習慣

南投縣長譴責草屯「行刑式槍決」命案　地檢署：掌握兇嫌1人

獨／牛樟芝產業沒落釀殺機？賴男賣公司止血　業界曝：恐找殺手處理

涉晟德大藥廠400萬內線交易　前法官陳永昌100萬元交保

學姊罵「又屁又油」獲判無罪　學弟控遭歧視霸凌：二次傷害

追徵不當黨產8.6億元　國民黨抗繳提行政訴訟吞敗

南投行刑式槍決「一人開1槍」奪4命！員工嚇壞：他帶2把槍

南投行刑式槍決4死1命危「爆出感情糾紛」　警方曝偵辦方向

快訊／生技公司2人被上銬爆頭　陳屍農資室　兇嫌逃往草屯！

生技公司4死1傷疑是「塞港釀殺機」！鄰居驚訝：沒聽說他跟人結怨

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

國道囂張姐機場被逮　家屬：不小心騎錯路

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

快訊／康建生技公司槍擊案4死！5人頭部中彈　創辦人搶救中

南投4死槍擊案「疑熟人所為」！親屬怒吼太兇殘：他知道老董的習慣

南投縣長譴責草屯「行刑式槍決」命案　地檢署：掌握兇嫌1人

獨／牛樟芝產業沒落釀殺機？賴男賣公司止血　業界曝：恐找殺手處理

涉晟德大藥廠400萬內線交易　前法官陳永昌100萬元交保

學姊罵「又屁又油」獲判無罪　學弟控遭歧視霸凌：二次傷害

追徵不當黨產8.6億元　國民黨抗繳提行政訴訟吞敗

南投行刑式槍決「一人開1槍」奪4命！員工嚇壞：他帶2把槍

南投行刑式槍決4死1命危「爆出感情糾紛」　警方曝偵辦方向

快訊／生技公司2人被上銬爆頭　陳屍農資室　兇嫌逃往草屯！

生技公司4死1傷疑是「塞港釀殺機」！鄰居驚訝：沒聽說他跟人結怨

南投4死槍擊案「疑熟人所為」！親屬怒吼太兇殘：他知道老董的習慣

選拔國產咖啡明日之星　北台灣精品咖啡評鑑7／21-22桃園登場

動員逾1800人　新北民安8號演習深植災防意識

卓吉奇直言當杜蘭特、厄文隊友很難　「注重個人表現勝過團隊」

周天瑋談霸權與文明》深化共和：中國應有的文明轉型方略選項

義大利政府有垮台之虞　總統將決定化解危機之道

俄軍「潛射飛彈」攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

墾丁點生魚片「份量大爆炸」！網一聽價格跪求地址：絕對吃爆

湖人涼了？厄文連發籃網球迷照　隨隊記者：他沒要求交易

《咒》上架衝日推特熱搜…恐漫作者嚇到：能陪我上廁所？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

社會熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

行刑式槍殺現場　2死者遭上銬爆頭

南投4死傳感情糾紛　警曝偵辦方向

「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭槍決　

南投行刑式槍決4命！員工：他帶2把槍

南投縣長譴責　地檢署初步說明

生技公司4死1傷　疑塞港釀殺機

1米8歹徒槍決5人　如劉邦友血案

南投歹徒身影曝光　槍決5人遭拍下

南投行刑式槍殺4死！員工還原現場

康建槍擊案4死　創辦人搶救中

康建生技賴敏男快篩陽　隔離搶救中

快訊／淡水6歲女童沉入游池底　意識模糊急送醫

更多熱門

相關新聞

寶咖咖接連出手！　傳砸12.7億大買龜山、汐止土地

寶咖咖接連出手！　傳砸12.7億大買龜山、汐止土地

近期實價揭露，疑寶佳機構林家成員砸4.17億元購入汐止樟樹二路土地，同月再以8.56億元買下龜山千坪土地。房仲分析，2筆土地的成交單價為71、81萬元成交，算高於行情，顯見集團獵地野心。

陳時中稱「沒有落跑」　國民黨怒批：防疫戰場臨陣脫逃就是落跑

陳時中稱「沒有落跑」　國民黨怒批：防疫戰場臨陣脫逃就是落跑

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

朱立倫擬赴日參加安倍國葬　林飛帆讚：對台灣是好的發展

朱立倫擬赴日參加安倍國葬　林飛帆讚：對台灣是好的發展

張善政酸「公園堅」複製貼上　林智堅：高高在上不理解人民

張善政酸「公園堅」複製貼上　林智堅：高高在上不理解人民

關鍵字：

不當黨產國民黨黨產會特種房屋日產房屋土地訓政時期追徵行政法院

讀者迴響

熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

行刑式槍殺現場　2死者遭上銬爆頭

南投4死傳感情糾紛　警曝偵辦方向

「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭槍決　

南投行刑式槍決4命！員工：他帶2把槍

南投槍殺4亡　警政署長親赴草屯

許藍方駁不倫被法院打臉！

新鄰居嫌吵「凌晨狂敲門按鈴」　警到場爆尷尬！

減肥成功保費最高減8折！　國泰人壽首創減肥險

南投縣長譴責　地檢署初步說明

生技公司4死1傷　疑塞港釀殺機

1米8歹徒槍決5人　如劉邦友血案

快訊／周杰倫新專輯突宣佈提前上架　「這幾個平台」現在可聽

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面