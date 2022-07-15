花蓮7／21接種首批幼兒莫德納　衞生局籲注意日本腦炎及猴痘

▲花蓮7月14日新增441例新冠確診，總染疫人數67077人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府14日召開疫情說明記者會，衛生局長朱家祥在會中表示，7月21日開始接種首批幼兒莫德納疫苗，提供6個月至5歲嬰幼兒施打疫苗，家長可帶孩童至本縣13鄉鎮市衛生所及18間幼兒新冠疫苗醫療院所，經醫師現場審慎評估後再安排接種。

花蓮縣14日新增441例新冠肺炎確診個案中，目前花蓮縣累積確診人數67077人，住院81人，居家照護新增493人，累積人數53860人，居家隔離累積人數54568人，解除隔離人數54204人，目前還有364人尚在隔離中；朱家祥再次呼籲鄉親，接種疫苗、預防重症及死亡；面對疫情，早期診斷、早期治療。

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▲▼衛生局長朱家祥宣布，7月21日開始接種首批幼兒莫德納疫苗，並呼籲家長注意日本腦炎及猴豆。

朱家祥另表示，從5月28日至6月1日的高原期後，數據顯示花蓮疫情正穩定緩降中；另外在花蓮縣確診年齡分析的部分，14歲以下年齡人口占比為11.5%，確診人口占比為15.8%，65歲以上年齡人口占比為18.7%，確診人口占比為13.1%，相比之下，目前花蓮被感染者以14歲以下較多，需加強防疫措施，保護孩童健康。

有關花蓮全縣各鄉鎮市確診分布的部分，朱家祥說明，目前全縣確診人口占比為20.3%；以人口占比來看，較高的鄉鎮分別為秀林鄉30.4%、新城鄉27.1%、萬榮鄉24.3%、卓溪鄉22.1%、吉安鄉21.9及玉里鎮21.8%；其中新城鄉、吉安鄉、萬榮鄉已連續二周確診占比數高於全縣人口占比數，此三鄉鎮民眾需特別注意並保持社交距離，佩戴口罩、勤洗手，避免共餐。

而中央疫情指揮中心13日公告目前全台共有7例日本腦炎個案，日本腦炎由病媒蚊傳播，高峰期通常在6至7月份，潛伏期為5至15天，大部份為無明顯症狀，嚴重時將有發燒、嘔吐、肢體麻痺及意識改變等急性腦炎症狀，須緊急送醫。朱局長提醒幼兒及農畜工作者應依規定接種疫苗，而住家附近需勤清掃、裝設紗窗等，外出時盡量穿淺色衣服、使用防蚊液，也避免在病媒蚊活動的時間如黎明、傍晚時至池塘、水田邊或動物畜舍等地區活動，以避免受叮咬。

另外，朱家祥說明，因猴痘病毒（DNA病毒），與「天花」病毒同屬，在齧齒類及靈長類動物間傳播，過去多發生於非洲，我國於6月24日公布首例，症狀為發燒1至3天後，全身長出水泡（皮疹、班疹）、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大、部分出現生殖器感染，於兒童及免疫低下族群可能導致重症，他呼籲鄉親避免接觸受感染的動物或人，如有疑似症狀，應立就醫，告知旅遊史及接觸史。

相關幼兒新冠疫苗醫療院所之詳細資訊，可電洽醫療院所詢問或上網站查詢 （https://reurl.cc/NAVMlm）。

