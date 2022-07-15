男友年底要出國　下秒「吐1句話」！她淚掛電話崩潰

▲ 感情是互相的，情侶對於未來規畫應適時提出來討論。（圖／取自Unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

絕大部分人在感情確定關係的那一刻起，都期待能跟交往對象長久地走下去的，也希望在對方未來的規畫中能有自己的影子。一名女網友透露，與另一半睡前聊天時，聽到對方提出年底想出國，也認為無法接受遠距離，臨時的決定，讓她相當傻眼。不少人看完後，認為對方很明顯把自己擺在第一順位，並不考慮另一半的感受。

原PO在「Dcard」表示，自己與男友交往了2年多，前陣子對方提到想規劃出國，那時候的計畫是等原PO明年畢業後再一同前往。沒想到這兩天與男友聊天，對方說打算提早出國，並表示自己可能無法接受遠距戀愛，原PO一開始以為是在開玩笑，但見男方態度認真，她才驚覺，原來「對方的未來規劃裡沒有她」，並詢問網友是該馬上分手，還是等到男友出國前再分手。

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▲ 原PO表示男友的未來規劃裡沒有她。（圖／翻攝自Dcard原文）

貼文一出，不少網友看到後紛紛留言，「現在分，搞不好還來得及找到一個看到妳畢業的」、「男生的這種態度，真的會讓女生秒斷線」、 「既然是必然的結果，何必猶豫」、「明明不是我的事，但看你們的對話心也揪了一下」、「現在分手吧，有更多時間可以去梳理自己的情緒」、「有骨氣一點，現在就分手吧，我們不是沒有他不行，加油」。

也有一些網友分享相似經歷，「某天前男友說他要等疫情結束後自己出國玩，我也問過他 那我呢，他說他想一個人去，原來只有我相信他說的一起出國玩，原來分手早在他的計畫裡」、「早點分手整理好自己，一定能遇到會把你放進規劃裡的人，我跟前任分手也是因為我沒有在他未來的規劃裡，後來就遇到我現在的老公了」 安慰原PO下一個會更好。