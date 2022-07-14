男友父母「3無」還提這要求！她猶豫要嫁嗎？網一面倒喊：快逃

▲女網友婚前發現男友家是「3無家庭」。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

情侶能不能順利步入婚姻，有時會受到現實面及兩家父母價值觀等影響。一名女網友即表示，與男友交往9年現已論及婚嫁，但發現男友的父母「無業、無收入、無房」，還提出「無理要求」，讓她猶豫要不要結婚，沒想到網友一面倒勸她「快逃」。

一名女網友在Dcard以「這樣你們還會嫁嗎？」為題發文，表示自己與交往9年的男友最近籌備婚事半年多，開始深入對方家庭後發現，男友父母「無業、無收入、無房」，平時靠男友、男友哥哥及男友妹妹給的生活費付房租跟過生活，但男友哥哥收入及脾氣也不穩定聽說還會打老婆，讓她十分有壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，考慮結婚後，男友便有打算在台東家鄉買房與父母同住，但男友父母得知後竟要求要他們買大一點，最好可以隔間6間房，「哥哥一家3口（2間房）＋父母分房（2間）＋我與男友（1間）＋男友妹妹（1間）」，讓原PO傻眼發文提問「這種情況 有解嗎？還是房貸也一起平分 大家一起繳？」

▲留言一面倒勸原PO快逃（圖／翻攝自Dcard）

貼文引發網友熱議，不少網友對此要求感到傻眼，紛紛勸原PO不要結婚，「我的建議是不要嫁啦...」、「塊陶阿」、「如果將來要跟公婆住，就不要讓哥哥妹妹住進來。尤其是情緒管理有問題的大哥，只有父母是男友的責任。這個要求有點過分」、「要不要帶著男友住回妳家？自己家也比較舒服比較開心啊」、「ㄏ 難怪人家說婚姻是墳墓，別把青春葬送在這種地方啊，確定可以撐住欸」、「苦日子要過多久，看妳還敢不敢嫁==」、「前方是地獄，你卻要想想要不要進去。傻孩子談戀愛就好別結婚，自由比什麼都重要」、「還不分手？ 勸施主放下這段感情吧！這種問題不是妳這種聖人可以解決的」。