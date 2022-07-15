蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」　網激動：我剛好有缺

▲直營店疑似提前爆雷。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果最近陸續推出「Back To School」（BTS）的活動，雖然台灣目前尚未正式公布，不過日前就有網友到蘋果直營店時，發現官方「爆雷」了，「今年送耳機啦！」消息曝光後，引發底下兩派網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「#Mac今年送耳機啦！A13有廣告了」為題發文，並貼出一則影片。從畫面可見，面板寫道「買Mac優惠組合或iPad優惠組合，內含AirPods」。

消息搶先曝光後，吸引不少網友留言表示，「好讚好讚！等好久了」、「可以加錢換Pro了」、「哇！那感覺明天早上就有消息」、「送耳機讚啦！跟計畫的一樣，順便把我的二代換掉」、「耳機！太好了，我剛好缺耳機」、「好開心～我沒有耳機的話，想說沒送耳機的話超可惜」、「耳機壞了，等收耳機」。

▲蘋果直營店。（資料照／記者湯興漢攝）

不過，也有些網友失望表示，「不～想要用禮品卡拿來買筆的說」、「想說用禮品卡多花點錢買二代，不過一代也行」、「想要禮品卡」、「想要禮品卡的說」、「不需要耳機」。

事實上，蘋果6月就於美國、加拿大、泰國、新加坡和印度推出2022年Apple Back To School活動，期間內購買Mac或iPad除了享有教育價優惠，也能拿到額外的贈品，今年的贈品是禮品卡，可用來折抵蘋果商品。

據了解，台灣的Apple BTS活動時間官方尚未宣布，另也只有台北101和信義A13兩間直營店會參與此活動。雖網友傳出今年贈品是耳機，但實際贈品仍待台灣官方公布。

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