　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」　網激動：我剛好有缺

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲直營店疑似提前爆雷。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果最近陸續推出「Back To School」（BTS）的活動，雖然台灣目前尚未正式公布，不過日前就有網友到蘋果直營店時，發現官方「爆雷」了，「今年送耳機啦！」消息曝光後，引發底下兩派網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「#Mac今年送耳機啦！A13有廣告了」為題發文，並貼出一則影片。從畫面可見，面板寫道「買Mac優惠組合或iPad優惠組合，內含AirPods」。

消息搶先曝光後，吸引不少網友留言表示，「好讚好讚！等好久了」、「可以加錢換Pro了」、「哇！那感覺明天早上就有消息」、「送耳機讚啦！跟計畫的一樣，順便把我的二代換掉」、「耳機！太好了，我剛好缺耳機」、「好開心～我沒有耳機的話，想說沒送耳機的話超可惜」、「耳機壞了，等收耳機」。

▲▼I phone se開賣，一大早位於信義區的蘋果旗艦店前一個人都沒有，並無排隊人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘋果直營店。（資料照／記者湯興漢攝）

不過，也有些網友失望表示，「不～想要用禮品卡拿來買筆的說」、「想說用禮品卡多花點錢買二代，不過一代也行」、「想要禮品卡」、「想要禮品卡的說」、「不需要耳機」。

事實上，蘋果6月就於美國、加拿大、泰國、新加坡和印度推出2022年Apple Back To School活動，期間內購買Mac或iPad除了享有教育價優惠，也能拿到額外的贈品，今年的贈品是禮品卡，可用來折抵蘋果商品。

據了解，台灣的Apple BTS活動時間官方尚未宣布，另也只有台北101和信義A13兩間直營店會參與此活動。雖網友傳出今年贈品是耳機，但實際贈品仍待台灣官方公布。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
5員工直擊「行刑槍決現場」！　槍手放過他們：進廁所就不會死
馬斯克76歲老父和繼女又生了！　4歲開始養成：人類使命就是繁
蘋果直營店爆雷！BTS方案「贈品曝光」　網激動：剛好有缺
對話曝光！車商批楊小黎「公眾人物優勢討拍」：撞傷車本就該賠錢
沒穿內衣逛市場！一轉身「掉出半球」　白肌妹被起底
人妻網紅不雅片驚外洩！「巨胸撐爆白蕾絲+張口舔」她急報案
快訊／新北消防員開車上班「突昏厥」　國道撞車身亡
槍擊4死「頭號目標」曝！他未赴死亡邀約　槍手直衝公司追殺
兒槍殺安倍！山上母向統一教「獻金1億」　伯父揭她30年捐款史

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」　網激動：我剛好有缺

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

M2 MacBook Air「午夜新色」變惡夢？　外媒曝1致命缺點

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

潤娥曾任代言人　通訊軟體Jello上線三年宣布停止服務

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

M2 MacBook Air搶先「拆」　外媒：內部配置恐讓聲音受影響

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」　網激動：我剛好有缺

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

M2 MacBook Air「午夜新色」變惡夢？　外媒曝1致命缺點

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

潤娥曾任代言人　通訊軟體Jello上線三年宣布停止服務

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

M2 MacBook Air搶先「拆」　外媒：內部配置恐讓聲音受影響

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

《超偶3》導師來送朱俐靜了！　他慟曝歌債欠10年：我覺得很抱歉

Nissan「全新油電休旅」7／20亮相　將搭載2項最新科技！

LIVE／「恩恩案2大矛盾」中央新北互槓　莊人祥最新說明

員工直擊「槍殺行刑現場」！蒙面槍手放過5人：進廁所就不會死

誰爭功？林佳龍競辦糾侯友宜邏輯問題　「所以新北捷運跟他沒關係」

阿湯哥女兒舒莉16歲了！低胸洋裝飄女人味　十年沒見爸「遠離好萊塢」

14歲跳級上頂尖大學！天才少女「超狂近況曝」　22歲年薪超百萬

為行醫練得好口技！　「小老鼠爺爺」行動眼科...獲三等專業獎章

綠島「摩艾像」珊瑚礁遭施工船破壞！　開罰3萬...未改善前禁下錨

曾沛慈淚崩妹妹為胡宇威犧牲　拍戲先看全智賢哭得漂亮

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

M2 MacBook Air「午夜新色」變惡夢？　外媒曝1致命缺點

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

熱銷平板榜單出爐！這台iPad免萬元就可入手

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

潤娥曾任代言人　通訊軟體Jello上線三年宣布停止服務

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

M2 MacBook Air搶先「拆」　外媒：內部配置恐讓聲音受影響

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

相關新聞

婉拒求職者　遭嗆「沒讀書只能開店」她傻眼

婉拒求職者　遭嗆「沒讀書只能開店」她傻眼

在應徵工作上是否會被錄取，包含著很多的原因，而在被拒絕後，即使心情不好，也應該保持合適的禮儀，才不會傷了彼此的和氣。近日就有一名網友在Dcard上發文，標題寫著「投履歷我就一定要錄取你嗎？」貼文一出引發網友的討論。

從男友包翻出房契　她驚哭：給小三買房

從男友包翻出房契　她驚哭：給小三買房

男友每年都約前女友見面　她1反應全場怒

男友每年都約前女友見面　她1反應全場怒

男友父母「3無」還提這要求！她猶豫要嫁嗎

男友父母「3無」還提這要求！她猶豫要嫁嗎

人妻懷孕5週　「1原因」想隱瞞婆家

人妻懷孕5週　「1原因」想隱瞞婆家

關鍵字：

AppleBTSDcard

讀者迴響

熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

新鄰居嫌吵「凌晨狂敲門按鈴」　警到場爆尷尬！

《超人力霸王》女星過世！

行刑式槍殺現場　2人遭上銬爆頭

警政署長曝南投4死：已鎖定槍手就是他

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面