一見「抱歉您不適合」求職者怒嗆：沒讀書只能開店！　她傻眼

▲求職應徵工作除了履歷，態度也是一大關鍵。 （示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

在應徵工作上是否會被錄取，包含著很多原因，而在被拒絕後，即使心情不好，也應該保持合適的禮儀，才不會傷了彼此的和氣。一名女網友在Dcard上發文，標題寫著「投履歷我就一定要錄取你嗎？」貼文一出，引發網友的熱議。

原PO表示，她平常會幫店裡找面試者，幾天前收到一份履歷，她便跟對方確認可以上班的時段，和店裡討論過後，認為對方不適合便拒絕，「很抱歉，您不適合，謝謝」。沒想到，應徵者竟回覆「整間店都是外勞味」，之後更嗆「沒讀書只能開店」，隨後說自己只是為了學社會經驗，不是為了「錢」應徵。

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這讓女網友非常生氣，忍不住回嘴，「沒有用您真的是太好了，沒想到您的人品也就這樣」、「搞的好像你投履歷，人家就一定要用。」她也在文中表明，知道自己這樣很幼稚，但是真的嚥不下這口氣。

▲Dcard原文。（圖／擷取自Dcard）

看到貼文後，許多人也直呼面試者態度很不OK，「真的是很沒禮貌，幸好你們沒錄取，不然可能會一直收到投訴單」、「吃不到葡萄說葡萄酸欸」、「還是先在家裡和學校學習如何和人相處比較好，我認真的」、「感覺就是很雷做兩天離職的那種」。

不過，也有網友提醒原PO，在徵人時態度可能需要更加小心，「雖然妳只是幫忙徵人，對面試者的言行舉止仍代表著公司，這樣互懟似乎不是太好，善用檢舉吧」、「可以加以說明原因，讓對方了解到為什麼不適合他。直接丟一句你不適合，人家當然會生氣。」