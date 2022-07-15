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大陸 大陸焦點 特派現場

出外小心！男子被「1小蟲」叮咬一口　10分內呼吸困難休克險死

▲螞蟻,紅火蟻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紅火蟻是台灣常見害蟲之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

「紅火蟻」入侵不僅會對生態造成傷害，人若是被叮咬還容易出現嚴重過敏症狀，甚至可能導致生命危險。近日大陸西昌市就有名男子被紅火蟻咬傷後，隨即出現呼吸困難及意識模糊的休克症狀。當地交警發現後緊急將其送醫，順利協助該名男子脫險。

根據陸媒《紅星新聞》報導，7月2日西昌公安交警於黃聯關鎮執勤時，一輛小客車突然在路口停下求救，交警發現異狀便上前查看，驚覺車內駕駛面色蒼白、滿頭大汗，急忙將其送醫救治。駕駛事後受訪表示，一開始被紅火蟻叮咬時沒特別在意，沒想到短短10分鐘後，立刻出現呼吸困難、頭暈乏力、意識模糊的症狀，所幸送醫後並無大礙。

紅火蟻源自南美洲，目前已入侵許多國家，但要怎麼分辨是否為紅火蟻，避免遭咬傷？其實可從外型特徵進行判斷。農委會曾分享紅火蟻的頭、胸部為紅褐色，腹部為深褐色，外觀看起來油油亮亮帶有光澤。這類害蟲經常出現於公園綠地、花圃、空地及農業環境中，民眾外出時應多加注意防範。

醫生也提醒，若不幸被紅火蟻咬傷，應記住「清洗、冰敷、不抓、快就醫」的4個原則：

1. 以肥皂和清水清洗患部

2. 冰敷或冷敷傷口

3. 不要弄破膿皰，避免細菌感染

4. 若出現臉部燥紅、蕁麻疹、臉部與喉嚨腫脹、胸痛、呼吸困難、心跳加快等過敏症狀，或其他特殊症狀時，應立即就醫。

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