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噁男速食店脫褲！被帥大姐一腳踹飛：滾...2萬人高潮：太療癒了

 

實習記者蘇敏禎／綜合報導

噁男退散！大陸近期瘋傳一則影片，一名怪異男子竟在速食店當眾脫褲「露鳥」，準備小便，隨後被一名超猛大姐奮力狠踹一腳，並大聲喝斥「滾！」影片曝光讓許多網友直呼「太療癒了」。

大陸微博近期有一則影片爆紅，是一名在速食店用餐的客人拍下的。影片中只見一名行跡詭異的男子，走向排隊點餐區後緩緩將衣服拉起，隨後竟直接脫下褲子，當眾「露鳥」，一隻手扶牆準備在店內小便，前方排隊的客人和附近座位區的客人，都沒察覺男子的脫褲行為。 

▲▼噁男當眾脫褲，遭帥大姐狠踹。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

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▲噁男當眾脫褲，被一名帥大姐狠踹。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

沒想到男子脫褲不到2秒，一名大姐從背後將男子狠踹一腳，瞬間將噁男踹飛，並大聲喝斥「在幹什麼！滾」喝斥聲驚動店內所有客人。被踹後該男狼狽穿起褲子並喃喃有詞欲解釋些什麼，但該大姐不聽他解釋，並要求他滾出速食店，隨後又舉高腿再補一腳，直接將噁男踹出速食店。這短短12秒的超正義影片在網路爆紅，也被轉發至「爆廢公社公開版」，不到一天就超過2.2萬人按讚。

網友紛紛回應，「姐有練過的」、「這一踢肯定腰椎間盤突出」、「應該踢正面」、「踢得好快而準」、「這兩腳好爽」、「太療癒了」、「踢得好！給我踢爆死變態」、「一路踢去警察局好像可以」、「中國無影腳再現」、「哈哈，這踹得好療癒啊」、「大力金鋼腿……這有學過」、「那個暴衝的反應、那個臨門一腳、又那個補腳 那個氣勢，恰到好處！絕配……」、「大姐機動力，超強」、「正義之腳！比法律來得更及時！」

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