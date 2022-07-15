大陸+492例！廣西新增全為無症狀　要求「堅決守好祖國南大門」

▲廣西突爆本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委15日通報，新增本土病例64例和無症狀感染者368例，合計432例。其中廣西佔病例數最多，達到165例，都是無症狀感染者。當地發現Omicron BA.2.3病毒株，未發現與國內其他省份病例同源性高的基因組序列。目前，廣西官方強調要「堅決守好祖國南大門」。

大陸衛健委今通報，新增本土病例64例，其中甘肅30例，廣東17例，海南7例，上海6例，江西2例，內蒙古1例，河南1例。新增本土無症狀感染者368例，其中廣西165例，河南51例，甘肅41例，上海39例，廣東39例，江蘇13例，山東9例，江西7例，福建3例，海南1例。

疫情進展迅速的廣西，此前北海主城區已進入臨時性管控。廣西衛健委15日通報，新增病例中有137例位於北海市主城區，另外銀海區16例、合浦縣6例、鐵山港區2例，南寧市賓陽縣2例，桂林市象山區1例，賀州市八步區1例。

7月14日，廣西壯族自治區主席、自治區疫情防控指揮部指揮長藍天立主持召開視訊會議，研究部署北海疫情處置工作，強調要深入學習貫徹習近平總書記關於疫情防控工作的重要指示精神，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，按照自治區黨委部署要求，科學、精準做好疫情防控各項工作，以最快的速度、最果斷的行動打贏北海疫情防控阻擊戰殲滅戰，堅決守好祖國南大門。

此外，官方15日公布，廣西北海海城區新增80個疫情高風險區，64個中風險區。