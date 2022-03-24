砂石車突衝對向車道撞路樹　竟是司機遭紅火蟻咬傷昏迷！　

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市西屯區日前發生一起離奇車禍！一輛砂石車在行經東大路與國安二路途中，突因不明原因失控，衝撞對向路樹，所幸巡邏員警及時發現，才未釀成憾事。而警方上前一看，竟發現砂石車駕駛已全身癱軟、失去意識，初步調查為遭到紅火蟻咬傷，而導致身體不適釀成車禍。

▲台中砂石車駕駛在行車途中被紅火蟻咬傷，導致身體不適，因而失控衝撞對向路樹。（圖／記者鄧木卿翻攝）



警方指出，由於39歲的吳姓砂石車駕駛，在行車途中遭到紅火蟻咬傷，導致身體出現頭暈、四肢無力等劇烈反應，中途更一度失去意識，陷入昏迷，因而讓砂石車失去控制，直衝對向路樹。

▲▼台中砂石車駕駛在行車途中被紅火蟻咬傷，導致身體不適，因而失控衝撞對向路樹。（圖／記者鄧木卿翻攝）



所幸巡邏員警及時經過發現，緊急上前查看狀況，發現吳男臉色發白、直冒冷汗，立即通報消防人員到場救護，而在等待救護車時，吳男更因體力不支、全身癱軟，險些從駕駛座上跌落，最後吳男送往醫院治療後已無大礙。警方後續也將協助聯繫吳男公司移置車輛等事宜，並在現場疏導交通直至恢復順暢。

警方呼籲，駕駛人上路前應注意自身身體狀況，若遇有精神不濟或身體不適情形請避免駕駛車輛，以維護自身及其他用路人的安全。若行車途中突遇身體不適，應立即停靠路邊安全處所，切勿勉強繼續駕駛，並聯繫救護人員到場協助。