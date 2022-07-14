天熱奇蹟！　男網購「活珠子」孵出小黑雞　

記者任以芳／綜合報導

大陸南京一位王姓市民買了一盒特產「活珠子」回家，幾天後下班回家，聽見有小鳥叫的聲音，原來是天氣太熱，「活珠子」竟然孵出一隻小黑雞。

綜合陸媒報導指出，這起事件發生在南京市，一名王先生向媒體指出，他於6月27日網購10顆活珠子，放在廚房多日，由於產品包裝上標明可常規保存15天。

大約一週後，他下班回家聽見微弱小鳥叫聲，以為是隔壁鄰居養的，他四處尋找，還把櫃子打開，以為是小鳥築巢，最後在廚房發現自己買的一盒「活珠子」孵出一隻小黑雞，另外一顆「活珠子」小雞正在啄殼。

▲ 疑似南京天氣太熱，「活珠子」孵出小雞 。（圖／翻攝 微博）

王先生說，「可能天氣太熱了，小雞在包裝殼悶太久就出來了。」一開始腿有點站不穩，我給牠為餵了牛奶，一天後精神明顯好多。

影片發布到網路後，不少大陸網友覺得太有趣，「提醒『活珠子』買回來，一定要及時煮熟冷藏保存」，還有網友調侃稱，「還好這隻小雞出生的早，不然看不到這個世界」。

據了解，「活珠子」是南京著名特產，屬金陵小吃，雞蛋即將孵成生命但又沒有完全成形，蛋裡面已經有了頭、翅膀、腳的痕跡，這種亦雞亦蛋的孵化物叫做「活珠子」。據說口感獨特，味道鮮美，介於雞蛋和雞之間的味道。