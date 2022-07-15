把客人分3等級！8年櫃姐「最瞧不起1類人」曝精品櫃日常　全場點頭

▲原PO有8年的櫃姐經驗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名曾在百貨擔任櫃姐的網友表示，當櫃姐的經歷有7-8年，看過各式各樣的客人，之前遇過一個組長，將客人分成3種，一種是沒錢硬要看，一種是裝闊，最後一種是土豪，有錢卻沒水準。她也分享在櫃上遇過的小故事，最看不起的是愛慕虛榮的櫃姐，以為自己就是上流是借的人，但實際根本不是。

原PO在Dcard上發文，很多櫃姐因為接觸許多高消費能力的客人，久而久之也把自己歸類在上流圈，「但實際上只是個sales」。她透露，之前帶她的某個組長，告訴她客人分成3種，一種是沒錢硬要看；一種是裝闊，外表有行頭但商品要分期付款；最後一種則是土豪，「有錢是有錢，但沒水準」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一開始她認為替客人分級，是很沒水準的事情，不過後來發現，「這或許就是精品櫃的生態圈吧」，她透露，有次去服務一名打扮普通的客人，mic傳來一陣怒吼，要她不要浪費時間在不會消費的客人身上，最後那組客人也就笑笑的到處看看，摸一摸就走了。

▲她指出，部分櫃姐的價值觀產有偏差。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

不過，她也曾遇過不少貴婦，一進來指著架子上的包包，「說這個不要，其餘包起來」，光是這樣的暴發戶，一個月至少有3-4個包包，但也因為客戶的經濟狀況極端，導致很多櫃姐為了業績，利用下班時間去做其他工作，例如陪酒，隔天那個櫃姐手上就多了一個新款包包。

她坦言，「雖然我沒什麼錢，也不是出生富裕家庭，但我真的打從心底看不起這些愛慕虛榮的櫃姐」，不過，她也強調，並不是所有櫃姐都是這樣，「還是有好的櫃姐的」。

貼文一出，掀起網友討論，「眼界變高但能力不變的情況下，只會讓自己過得更可悲」、「有時候想去靠櫃看實物跟試色，但遇過看不起人的櫃姐，從此之後都不太想再靠櫃」、「其實真的有還不錯的櫃姐，但那真的少之又少，目前只遇到一位好櫃姐跟好櫃哥」、「真的，有些櫃姐一臉很臭，或是一聽到只是來試一下就興致缺缺」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！ 冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮

