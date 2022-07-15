南投縣長譴責草屯「行刑式槍決」命案　地檢署：掌握兇嫌1人

▲南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、林彥臣／南投報導

南投縣「康建生物科技公司」14日下午驚傳行刑式槍擊4死1傷命案，縣府當天發出聲明譴責，務必在最短時間破案。另外南投地檢署也對案情，做出初步的說明，初步掌握兇嫌1人。

南投縣府聲明：

對於傍晚在草屯發生的重大槍擊案造成了4死1傷，縣長林明溱對這樣的暴行表達最嚴厲的譴責！並立即要求縣警察局全力查緝，務必在最短時間破案，南投縣絕對不容許任何的暴力行為！

南投地檢署說明：

本署檢察官指揮南投縣政府警察局刑事警察大隊、草屯分局、刑事警察局偵查第六大隊偵辦今（14）日17時許，在南投縣草屯鎮雙冬 里中正路某生物科技公司，發生4死1重傷槍擊案件，謹初步說明如下：

一、本署接獲南投縣政府警察局刑事警察大隊口頭報告，本署張云綺檢察長極為重視，立即指示本署主任檢察官、檢察官組成專案小組，並指派張鈞翔檢察官主辦，黃慧倫檢察官、鄭文正檢察官、簡汝珊檢察官協辦，漏夜前往現場指揮偵辦。

二、現初步查證案發時間約為111年7月14日17時10分許，案發現場為某生物科技公司倉庫及辦公室2處，倉庫陳屍2男、辦公室陳屍2女，辦公室另有1男受有重傷送醫急救中。目前掌握兇嫌1人，指揮警方漏夜全力追查中。

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