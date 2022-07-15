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有冷義大利麵！超商「香草系列鮮食」來了　加碼吃2款麵包甜點

▲▼「全家X芙彤園」最新推香草聯名鮮食、甜點。（圖／業者提供）

▲超商最新推香草聯名鮮食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

近年天然少添加、環境友善商品深受消費者喜愛，就有超商特意攜手「芙彤園」推出4款聯名鮮食、咖啡，主要使用天然香草入料，不僅可以吃到清爽海鮮冷義大利麵，還有百香果軟歐麵包、薰衣草黑醋栗塔等，即日起就能衝門市買。

▲▼「全家X芙彤園」最新推香草聯名鮮食、甜點。（圖／業者提供）

▲必吃清爽滋味羅勒海鮮冷義大利麵。

「全家X芙彤園」最新聯名「香草系列」來了，主要使用在台東以契作、自然農法栽種的香草打造一系列鮮食、甜點，首推這盤「羅勒海鮮冷義大利麵」，是以羅勒、九層塔、麝香葡萄白酒醋及芙彤園馬鬱蘭精露等食材製成清爽微酸青醬，搭配天使細麵、蝦子及刻花魷魚，口感清爽又帶有馬鬱蘭清香，夏天吃超解膩又有飽足感，還有「冰香蘭拿鐵」，香蘭葉製成糖漿結合冰拿鐵，每一口都能喝到芋香、椰香，香氣十足。

▲▼「全家X芙彤園」最新推香草聯名鮮食、甜點。（圖／業者提供）

▲▼加碼吃2款最新麵包、甜點。

▲▼「全家X芙彤園」最新推香草聯名鮮食、甜點。（圖／業者提供）

另外還有2款麵包甜點，其中，「薰衣草黑醋栗塔」是選用薰衣草初萃精露製成上層起司慕斯，搭配底層黑醋栗餡，口感酸甜好吃還帶有花香，另一款「百香果卡士達軟歐」則使用芳香萬壽菊精露入料，加上法國石臼研磨小麥粉製成富有咀嚼口感的麵包體，搭配美國紅人乳酪結合百香果的滑順內餡，同樣是清爽滋味，即日起全門市就能買到。

▲▼7-11開賣夢甜屋4款甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11開賣夢甜屋4款甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11開賣夢甜屋4款甜點。（圖／記者周姈姈攝）

除外，7-11近日也引進日本超人氣「夢甜屋MONTEUR」網羅4款甜點，首推「蛋糕捲」一共有2口味選擇，分別是牛奶、比利時巧克力分別搭配北海道產鮮奶油及夢甜屋自製鮮奶油，每一口都綿密好吃，還有「鮮奶油迷你小泡芙」及「鮮奶油巧克力泡芙」，內餡使用北海道產鮮奶油、夢甜屋自製卡士達醬以及香草籽調製而成，打造滑順口感，且為慶祝4款新品上市，至7月26日止指定夢幻甜點系列還可省20元。

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