超商用餐區換尿布！內用垃圾丟滿地　網一看怒轟：方便當隨便

▲民眾分享超商座位區畫面。（圖／截自Facebook／●【爆料公社】●）

實習記者殷稚雅／綜合報導

台灣便利商店分布廣泛，商品及服務一應俱全，是民眾便利生活的好幫手，店內的內用區更成為民眾短暫休息的好地點。不過近日有名網友在臉書社團上分享一段影片，發現多名民眾在超商內用區休息、聊天，把座位環境使用得相當零亂，地上還有垃圾。畫面一出，隨即引發網友熱議。

該名網友於13日在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，畫面中可見便利商店的內用區滿席。有些民眾正在吃午餐、休息，不過也有人把外食攤在桌上聊天，同時還有阿公將金孫放在店內的椅子上，直接當場換起了尿布，整個超商座位區的地面、桌面都相當髒亂。看到這個景象，原PO不禁驚喊「店員小哥小妹辛苦啦！」這段影片分享上網後，意外引起了網友評論。

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▲超商地上都是垃圾。（圖／截自Facebook／●【爆料公社】●）

部分網友看到影片認為不妥當，回覆「素質真的差，店員應該很無奈」、「方便當隨便的範本」、「好扯，這間店員也太可憐了吧」、「因為有冷氣，蠻常看到大家為了不熱或是省電費跑去商店休息。不過弄得髒亂，真的很無言。」也有另一部分網友表示，「我認為沒什麼問題啊，有消費又是開放空間」、「有消費在裡面吃喝聊聊我覺得OK，但重點在後續的垃圾」

另外，有網友也曾經遇過類似情境，說道「上次我還在同一家遇到四個老人家在裡面煮火鍋耶！」「還遇過一對夫婦帶便當沒消費進去吃」。也有人分享不只有超商會碰到這情形，「彩券行也一樣，還有睡到關門的」、「麥當勞也是一群人呀，免費冷氣嘛！」不少人心疼店員，表示「可憐的店員」、「可以尊重一下便利商店店員嗎？」最後也有網友提醒，「其實門市是不能喝酒的」、「座位區是不能長時間佔用的」。