梵蒂岡首例！教宗任3女性入主教部　破除全男性神職體系

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

實習記者楊子嫻／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於13日，任命3位女性進入主教部（Dicastery for Bishops）「主教遴選委員會」，擔任審查、決策與協助教宗遴選各地新主教，這是首次有女性進入主教部、更是女性在梵蒂岡中有更大話語權的創舉。

根據美聯社報導，此次進入主教部的3位女性人員，原先各別是負責管理梵蒂岡博物館與圖書館行政部門的秘書長拉法厄爾．彼德里尼修女（Sister Raffaella Petrini）、天主教母佑會前任總會長溫幗儀修女（Sister Yvonne Reungoat）、以及天主教婦女組織世界聯盟主席莉婭（Maria Lia Zervino）。

梵蒂岡主教部，是負責監督、管理天主教於全球各教區5300位職員的大部分工作，其中就包含審核由駐各地大使所提名的新主教人選，每個教區可針對空缺提名3位新主教候選人，透過遴選委員會審查後，交由教宗做最後決策；除了各地大使外，教宗也獲有新主教的提名權，不過，仍需透過遴選委員會的審查。

過往，天主教將神父的職位保留給男性，而女性們經常抱怨自己雖承擔起大部分的工作，如管理學校、醫院、與傳承信仰，但在教會中仍如2等地位。

雖主教遴選委員會是首次有女性擔任職務，但據報導，以往就有女性來出任要職，那便是此次被任命進入主教部的拉法厄爾．彼德里尼修女，去年，她是教宗首次提名擔任梵蒂岡城國2號人物的女性。

另外，同樣被提名進遴選委員會的莉婭（Maria Lia Zervino），更是首次由女平信徒（laywoman/layman神職以外教徒），來出任。

此次，教宗任命3位女性參與梵蒂岡要職、加入諮詢過程意義重大，除了是回應要打破以往羅馬教廷全男性神職人員的體系、讓女性擁有更大的發言權；教宗方濟各更是希望透過這種方式稍微打開局面，逐步的開放部會職務，將部分職務委託給男、女平信徒來負責。