教宗年底「出訪北韓」只是說說？青瓦台坦言難以成行：天氣太冷了

▲文在寅贈送給教宗方濟各「和平的十字架」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅於當地時間10月29日出訪梵諦岡時會晤教宗方濟各（Pope Francis），並贈送對方軍事緩衝區（DMZ）鐵柵欄所做成的十字架，祈願南北韓和平，當時教宗方濟各承諾，若北韓（朝鮮）當局邀請出訪，他願意赴約前往。如今，南韓青瓦台發言人卻面有難色，表示教宗方濟各恐怕難以在今年底前出訪北韓。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人朴炅美（박경미）隨同文在寅出訪此次歐洲行程，她接受今（2）日播出的KBS 1廣播電台時事節目電話連線訪問，針對主持人關於教宗方濟各有無可能在北京冬奧前後出訪北韓的提問時表示，「目前正針對（教宗訪問北韓）進行各種努力，至於確切時間點前恐怕難以推測。」

朴炅美在訪談中表示，由於教宗方濟各來自阿根廷，是一個氣候溫暖的國家，因此恐怕難以在寒冬中動身出訪北韓。她回道，「教宗時時刻刻為韓半島（朝鮮半島）的和平祈禱，出訪北韓並非特意既定的行程，是一種崇高的理念實踐，期盼外界不要將之與終戰宣言、北京冬奧等做連結，而是單獨關注此事。」

▲青瓦台發言人朴炅美。（圖／達志影像）

朴炅美表示，文在寅在總統任期內2度會晤教宗方濟各，這是大韓民國建政以來的首次，顯示教宗方濟各與文在寅之間有著獨特的關係，「負責口譯的韓裔神父表示，教宗方濟各在與我國（南韓）總統面談時，露出滿足的表情、且表現出史無前例的親和態度。」

不過有部分韓媒指出，梵諦岡所公開的資料內並無包含「訪問北韓」的項目，對此朴炅美解釋，「從資料中來看，有提及『為了發展韓半島（朝鮮半島）和平所做出的共同努力與善意』，這個部份就有包含『造訪北韓』，文總統不可能憑空捏造與全球精神支柱－教宗之間的對話內容，（部分媒體）怎能做出如此不適切的想像呢？」

至於在G20峰會中文在寅與美國總統拜登有過短暫的接觸，對此朴炅美表示，「雖然雙方沒有進行長時間的對話，但光從拜登總統很自然地將手放到文總統肩膀上來看，我認為，如此肢體語言顯示出雙方敦厚的關係。」

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