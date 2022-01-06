年輕夫妻該生養孩子！教宗痛批「養狗養貓」很自私：敗壞人類文明

▲教宗認為夫妻應該要生養孩子、而非選擇養貓養狗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

教宗方濟各（Pope Francis）於當地時間5日在梵諦岡向普通民眾發表講述時，批評選擇養貓養狗的年輕夫婦不生養孩子、也不領養孩子是一項非常「自私」的行為，認為夫妻一旦放棄為人父母的決定，會導致人性喪失、損害人類基本文明與價值觀。

根據《BBC》、《CNN》報導，教宗方濟各5日向民眾講述耶穌的養父聖若瑟，他稱讚聖若瑟決定將耶穌視為「愛的最高形式之一」，然而當他話鋒一轉，提到領養與孤兒等議題時，表示人類必須得面臨生養孩子的義務，同時他將砲火猛力集中在選擇照顧動物、而非決定生養或領養孩子的年輕夫婦。

教宗方濟各表示，「我們看到現今人們已經不想再生養孩子，或是生完一個後便決定再也不生了。很多年輕夫婦因為不想生孩子而膝下無子、或是他們只生一個，但是這些年輕夫妻卻同時養2隻狗、2隻貓，這是某種形式的『自私』。」

▲▼教宗方濟各認為，夫妻應該不必懼怕如何為人父母。（圖／路透社）

教宗方濟各語帶無奈，「是的，這種現象很有趣，但這就是社會現實！儘管擁有孩子，不管是透過自然方式生育、亦或是透過領養等手段，雖然總是有其風險，但若不想辦法生養孩子，其實否定人類中的父性、母性是更具風險的，因為這代表著我們正失去人性，一旦人類文明失去父親、母親身份所帶來的豐富性，人類文明將會變得陳舊、且喪失人性。」

教宗方濟各建議，因生理因素而無法生育的夫妻應該考慮透過領養等手段擁有孩子，並敦促年輕夫妻不應對為人父、為人母的這件事感到懼怕，「世界上有多少孩子等待人們去照顧他們！」

另外，教宗方濟各也談到所謂的「人口寒冬」，指的是一些國家面臨出生率下降的問題。據悉，教宗方濟各就曾經於2014年發表類似評論，認為年輕夫妻選擇養寵物、而非養孩子的行為是「另一種文化退步現象」，畢竟「父母與孩子間的關係比起寵物更要來得複雜」。