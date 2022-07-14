40多歲女睡夢中過世後才知染疫　「無慢性病、打3劑疫苗」死因曝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增231例中重症以及89例死亡。值得注意的是，死亡個案中有一名40多歲女性，本身無慢性病、打三劑疫苗，卻在7月10日就寢後，於凌晨發現沒有呼吸心跳緊急送醫，快篩與PCR接陽性，急救無效死亡。

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增2萬7597例本土個案，比昨天略降；另增87例境外移入，確診個案當中增加89人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有2名較為年輕，僅40歲，第一例是女性，接種3劑疫苗，沒有慢性病史，7月10日家屬敘述晚上8點睡覺，看起來正常，凌晨發現沒有心跳呼吸緊急送醫，快篩陽性，PCR陽性確診，Ct值21.4，急救無效死亡過世，死因是心肺衰竭、新冠確診。

另一名為男性，羅一鈞說，該案接種3劑疫苗，本身有糖尿病、腦動脈瘤病史，7月3日發燒喉嚨痛全身虛弱，7月4日意識改變到急診就醫，檢查發現陽性Ct35.3確診，合併肺炎、腎功能異常，住院後於7月9日突然心跳呼吸停止，急救無效過世，死因為心因性猝死及肺炎。

▲▼7/13本土中重症病例與確診死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）