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南投行刑式槍決「一人開1槍」奪4命！員工嚇壞：他帶2把槍

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投康建生技公司槍擊案4死，兇嫌疑帶2把槍械。（圖／記者高堂堯攝）

記者柯振中／綜合報導

南投康建生技公司14日發生4死1傷槍擊慘案，公司負責人賴敏男遭到槍擊重傷，目前仍在醫院搶救，賴男的弟弟、女兒，及公司2名員工則當場死亡。根據內部員工透露，歹徒犯案時，疑似攜帶了長、短共2把槍械，犯案手法十分殘酷，就是要殺人。

警方調查，兇嫌於14日下午1點左右到場，在賴敏男常去的農場觀察，待了約3個小時左右，在農場工寮以手銬反銬了賴男的弟弟賴鋕卿、劉姓園藝科長，在廁所開槍射殺2人，都是朝頭部開一槍斃命。

後來兇嫌又騎車到生技公司門口，當時正值下班期間，公司大門打開，兇嫌告知「要找賴博士」，就輕易進門，隨後又控制了員工的行動，要求還在公司的員工交出手機，並告知「放心，我不會傷害你們」，接著將人關進廁所。兇嫌後續在辦公室內開槍射擊賴敏男、張姓女主任，又在另一間小房間殺了賴男的女兒賴彥予。

▼南投一間生技公司發生槍擊案，共有4人遭槍殺。（圖／民眾提供）

▲▼南投一間生技公司驚傳「4人陳屍屋內」。（圖／民眾提供）

兇嫌手段十分兇殘，連續射殺了4人，賴敏男則是頭部重創，被送往醫院搶救，因為送醫期間快篩陽性，因此人在台中榮總的負壓房接受治療，目前狀況穩定。

警方調查後初判，可能是疫情導致塞港，生技公司出貨有問題，進而衍生財務糾紛，因而埋下殺機。不過，也有消息傳出，兇嫌疑似認識死者賴彥予，雙方有感情糾紛。

對此，附近鄰居表示，並沒有聽到槍聲，是看到有警消到場才跑來關心，賴敏男的公司生產健康食品，在地方上是事業有成、家境富有的知名人士，但沒聽過與人結怨，對於槍擊案感到十分驚訝。

根據《聯合新聞網》報導，有員工透露，歹徒疑似攜帶了一長一短2把槍械，手法相當殘酷，就是要殺人。

南投地檢署接獲報告，也立刻成立專案小組，指揮警方漏夜偵辦，已鎖定1名嫌犯，是名年輕人，犯案後逃往草屯烏鴉潭方向，目前仍在追查當中。

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