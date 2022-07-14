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生技公司4死1傷疑是「塞港釀殺機」！鄰居驚訝：沒聽說他跟人結怨

▲▼康建生技公司,生技公司槍擊案,南投槍擊案,草屯槍擊案,賴敏男,槍擊案第一現場-鐵皮屋廁所。（圖／記者高堂堯攝）

▲槍擊案第一現場鐵皮屋廁所，賴姓創辦人的弟弟、劉姓園藝科長在廁所內遭槍殺。（圖／記者高堂堯攝）

記者柯振中、高堂堯／南投報導

南投縣草屯鎮14日生技公司槍擊案造成4死1重傷，歹徒犯案後逃逸，警方已鎖定特定目標追查當中。警方調查，可能疫情造成原物料塞港，生技公司出貨上出現問題，進而引發殺機，至於詳細原因為何，仍待進一步釐清。

警方調查，當時正值下班時間，康建生技公司大門沒關，歹徒告知「要找賴博士」，就直接進去公司內部，接著拿槍要所有人「進去」，還沒收員工的手機。

▼兇嫌告知「要找賴博士」，接著直接走進大門、拿出槍枝。（圖／民眾提供）

▲▼南投康建生物科技4人遭槍殺身亡，兇嫌照曝光。（圖／民眾提供）

這起兇殺案共有2個現場，第一現場是廠外一處鐵皮屋的廁所，賴姓創辦人的弟弟、劉姓園藝科長在廁所內被反銬、頭部中彈身亡，公司內的辦公室則是第二現場，賴姓創辦人的女兒、張姓女員工陳屍辦公室內，賴姓創辦人則是頭部重傷，目前正在台中榮總搶救當中。警方初步研判，可能是疫情的關係，導致原物料塞港，公司出貨有問題，進而引發殺機，目前朝這方向偵辦當中。

▼賴敏男遭到槍擊，頭部重創。（圖／民眾提供）

▲▼賴敏男,康建生技公司,生技公司槍擊案,賴姓創辦人。（圖／民眾提供）

附近鄰居表示，案發當下沒有聽到槍響，是看到警消到場，才跑過來關心，這裡平時是辦公兼住家兩用，賴姓創辦人公司生產健康食品，在地方是事業有成、家境富有的知名人士，但完全沒聽過賴男曾與人結怨，得知槍擊案後十分驚訝。

檢方接獲報告後，立刻成立專案小組，初步掌握兇嫌1人，目前正在指揮警方漏夜追查當中。至於詳細案發原因為何，仍待進一步調查。

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