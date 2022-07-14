快訊／生技公司2人被上銬爆頭　陳屍農資室　兇嫌逃往草屯！

記者董美琪、白珈陽／綜合報導

南投縣「康建生物科技公司」今日下午6時許驚傳行刑式槍擊4死1傷命案，警、消獲報到場，將生還者「牛樟芝之父」、康建創辦人81歲賴敏男送台中榮總搶救，目前昏迷指數7。警方表示兇嫌目前逃往草屯烏嘴潭方向，正擴大追查中。

▲康建生技公司槍擊案第一現場為鐵皮屋廁所。（圖／記者高堂堯攝）



▲賴敏男送到台中榮總搶救。（圖／民眾提供）



警方調查，這起案件有2個現場，第一現場是廠外一處鐵皮屋的廁所，賴敏男的弟弟、劉姓園藝科長在廁所內被反銬、頭部中彈身亡。歹徒隨後騎著員工機車前往康建生物科技公司，趁公司下班開門之際闖入，直奔公司裡要找賴敏男。

▲南投康建生技公司。（圖／記者高堂堯攝）



公司內的辦公室則是第二現場，賴姓創辦人的女兒、張姓女員工陳屍辦公室內，賴敏男則是頭部重傷，目前正在台中榮總搶救當中。

草屯警分局長指出，歹徒往草屯烏嘴潭方向逃逸，目前正擴大來往監視器追兇，警方初步研判，疑似因疫情的關係，導致原物料塞港，公司出貨有問題，進而引發殺機，目前朝這方向偵辦當中。

警政署署長黃明昭與刑事局副局長黃建榮正南下前往坐鎮指揮，這也是26年前桃園縣長劉邦友血案後，再次發生的多名被害人被集中室內、頭部行刑式槍殺命案。

▼台灣牛樟芝之父、康建生技公司創辦人賴敏男。（圖／翻攝自臉書／「花花世界」）



▼南投康建生物科技4人遭槍殺身亡，兇嫌照曝光。（圖／民眾提供）

