送醫畫面曝光！生技公司創辦人到院「快篩陽性」　負壓隔離搶救中

記者高堂堯、白珈陽、游瓊華／南投報導

南投草屯康建生技公司14日傍晚發生槍擊案，造成81歲創辦人賴敏男頭部中彈重傷、還有4名親屬及員工身亡。槍擊案發生後，賴敏男第一時間被送往佑民醫院搶救，後續轉送台中榮總，因為送醫後快篩陽性，目前人正在負壓病房急救當中。

▲南投康建生物科技4人遭槍殺身亡，賴姓創辦人頭部重傷，送到台中榮總搶救。（圖／民眾提供）



警方調查，當時正是康建生技公司的下班時間，因此大門開著，歹徒到場告知「要找賴博士」，接著直接走近建築物內部。

▲嫌犯在鐵皮屋廁所將賴男的弟弟、劉姓員工槍殺。（圖／記者高堂堯攝）



目擊員工表示，歹徒身高約180公分，犯案時頭上戴著布套、看不清楚長相，一進公司就拿出槍枝，要求所有人「進去」，還收走手機、將人帶到廁所，接著就傳出數聲槍響，歹徒犯案後則逃逸無蹤。

警方表示，此次槍擊案一共有2個現場，第一現場是廠區外部鐵皮屋的廁所，兇嫌在鐵皮屋廁所內將賴男的弟弟、劉姓員工槍殺，第二現場則是公司內部。

▼嫌犯戴著頭套，看不清楚長相。（圖／民眾提供）



此次槍擊案共有5人頭部中彈，70歲的賴鋕卿（賴敏男的弟弟）、40歲的賴彥予（賴敏男的女兒），60歲劉姓男員工（園藝科長）、45歲張姓女員工（行政主任兼職會計）明顯死亡，賴敏男則是重傷，第一時間被送往佑民醫院搶救，後續轉送台中榮總。

由於賴敏男快篩陽性，台中榮總的創傷小組身穿防護服等待。賴敏男一到醫院，就被送往負壓病房，目前狀況穩定，仍在搶救當中。至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

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