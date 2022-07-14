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快訊／南投歹徒身影曝光！「行刑式槍決5人」騎車遭監視器拍下

記者柯沛辰、白珈陽、高堂堯／南投報導

南投草屯鎮中正路「康建生技公司」14日傍晚6點多發生重大槍擊案，造成4死1傷，目前創辦人賴敏男送醫搶救中。警方調查發現，歹徒身形高大，身高一米八，犯案時頭戴帽子、面罩，而且槍枝裝有滅音器。稍早照片曝光，可見兇嫌喬裝完整，騎車身影被監視器拍下。

▲▼南投康建生物科技4人遭槍殺身亡，兇嫌照曝光。（圖／民眾提供）

▲歹徒犯案後騎車遭監視器拍下。（圖／民眾提供）

由於歹徒槍枝裝有滅音器，雖有傳出槍響，但實際開幾槍，仍待鑑識釐清。

不過，根據最新消息，槍擊有2個案發現場，第一個現場在廠區旁工寮的廁所，賴敏男胞弟（約70歲）、劉姓園藝科長（約60歲）在此遇害，第二現場在廠區內，賴敏男（81歲）、賴男女兒（40歲）、行政主任張女（45歲）等3人在此受到槍擊。

▲▼康建生技公司,生技公司槍擊案,南投槍擊案,草屯槍擊案,賴敏男,槍擊案第一現場-鐵皮屋廁所。（圖／記者高堂堯攝）

▲槍擊第一現場，廠區旁工寮的廁所。（圖／記者高堂堯攝）

經濟部工業局登記資料顯示，康建生技公司資本額2500萬元，主要生產靈芝相關的保健食品，負責人是賴敏男。由於近年受到疫情影響，恐導致靈芝產品相關原物料、海運等受到影響，是否因此種下殺機，或有其他重大利益、仇恨糾葛，警方尚在調查中。

根據公司官網介紹，康建生物科技公司由菇菌類專家賴敏男博士1991年創立，為全方位藥用菇菌類生產公司，致力於具保健功效的菇菌類產品的研製，是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心。

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