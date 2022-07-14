遭控「鮪魚三明治不含鮪魚」　Subway想擺脫官司！慘被法官打臉了

▲連鎖潛艇堡業者Subway被指控鮪魚三明治不含鮪魚，公司要求法院駁回訴訟遭拒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州阿拉米達郡（Alameda County）女子艾敏（Nilima Amin）於2021年初控告連鎖潛艇堡業者「Subway」宣傳不實，她援引的一份樣本分析報告顯示，門市販售的鮪魚三明治「根本檢測不到鮪魚的DNA」。Subway要求美國地方法院駁回此案，但法官不採信Subway的論點，裁定繼續進行這場訴訟。

綜合NPR等美媒報導，艾敏向Subway提出詐欺、廣告不實等指控，認為業者謊稱三明治和其他產品含有「鮪魚」，甚至是「100%鮪魚」是在誤導消費者。她引用了一份來自海洋生物學家的研究，包含來自20家不同門市的鮪魚三明治樣本，結果有多達19份樣本中沒有找到任何鮪魚的DNA序列，不過，這些樣本確實含有其他動物的DNA，例如雞肉和豬肉。

▲Subway認為，鮪魚混合物中有可能含有其他成分，或是接觸到其他肉類食材。（圖／達志影像／美聯社）

Subway方面要求美國地方法院駁回此案，部分理由是業者認為鮪魚混合物通常含有其他成分，例如含有雞蛋成分的美乃滋。Subway還指出，一個「理性的消費者」在觀察員工備餐時就會注意到，三明治製作過程中食材可能會交叉接觸。

然而，法官Jon Tigar不採信這些論點，並裁定艾敏的訴訟應該繼續，案件的核心事實上未解決。他還指出，部分指控「所涉及的成分是一個理性的消費者，不會合理期望在鮪魚產品中發現的」。

2021年初展開訴訟的幾個月後，《紐約時報》也在同年6月發表了一項委外調查，其結果與艾敏引用的海洋生物學家調查報告類似。《紐時》表示，針對3家Subway分店的魚類樣本進行調查發現，至少5種鮪魚的檢測中都沒有發現可見的DNA。當時Subway聲明指《紐時》報導錯誤，其結果是出於DNA檢驗，無法篤定煮熟加工過的食物樣本中是否含有鮪魚。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》