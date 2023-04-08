蘋果、三星、谷歌新機保值度　iPhone 14 512GB二手價只剩6折

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

不少民眾購買新手機，都相當注重手機的保值度，外媒觀察二手交易平台數據發現，上市兩個月後，iPhone、Samsung、Google的新機中，以iPhone保值度最佳，其中iPhone 14 Pro Max 128GB僅貶值13.6％，不過iPone 14 512GB表現最差，貶值40.1％，二手價只剩6折。

外媒《9to5mac》觀察二手交易平台sellcell選擇iPhone、Google、Samsung的三款手機來比較折舊，雖然iPhone 14和Pixel 7已上市半年，但Galaxy S23系列2月才剛到貨，因此選擇1個月和2個月的折舊時間範圍。

iPhone 14在上市首月貶值32.3％，Galaxy S23和Pixel 7的平均折舊率分別為41.1％和43.1％。

兩個月後，發現iPhone的價值實際上有所提高，貶值率變為31％，而Galaxy和Pixel則持續下降，平均貶值43.3％和 45.9％。

報告也揭曉最保值的手機，在iPhone 14系列中，14 Pro Max 128GB在2個月後貶值幅度僅13.6％；貶值最少的Galaxy 手機是S23 Plus 256GB，貶值36.4％；貶值最少的Google手機是Pixel 7 Pro 128GB，貶值39.4％。

雖然iPhone 14系列保值率遠高於競爭對手，但iPhone 13系列的表現更好，2個月後平均僅貶值23.4％，而iPhone 14 系列的平均貶值31％。