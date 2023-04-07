　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

▲▼王世堅開始用智慧型手機了（圖／翻攝自王世堅臉書）

▲王世堅在臉書PO出自己使用智慧型手機的照片。（圖／翻攝自王世堅臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議員王世堅2年前因為開車等紅燈時，將車輛停在機車停等區上，鬧上新聞版面，意外曝光他只有「智障型手機」。事隔2年後，王世堅7日在臉書宣布，他決定開始使用智慧型手機和臉書社群，剛開始真的覺得操作很複雜，但為了提供選民更專業、周到的服務，「我必須盡快脫離山頂洞人的行列」。

王世堅7日在臉書貼出自己使用「智慧型手機」的照片，宣布自己已開始學習使用智慧型手機和臉書社群。他說，大家的意見和批評他都有收到，他也檢討自己不懂社群媒體生態的發言，「選區很多長輩都比我會用手機，為了讓我的服務更專業周到，我必須盡快脫離山頂洞人的行列」。

王世堅也分享，他本來計畫連假後去買新的智慧型手機，不過他的兒子知情後，就把一支沒用到的Iphone 6送給他，說新手入門用這個就很新了。他說，「今天幕僚教我怎麼操作，看大家用好簡單、順手。但我怎麼覺得有點小複雜，連要去哪裡打字都找不到，而且螢幕隨便碰一下就跑掉了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王世堅透露，他目前正努力學習發文、看留言跟用手機拍照，要拜託大家多多擔待，不吝惜給予指教，他也忍不住自嘲，「我好像山頂洞人第一次用智慧型手機，我看了幕僚幫我拍的影片，才知道自己用手機的樣子好好玩」，「我覺得我跟智慧型手機是相見恨晚，我就繼續接受手機折磨吧，享受折磨、在折磨中成長」。

▲▼王世堅開始用智慧型手機了（圖／翻攝自王世堅臉書）

▲王世堅宣布使用智慧型手機，網友回應相當熱烈。（圖／翻攝自王世堅臉書）

貼文一出立刻引發網友熱烈回應，有人說，「終於可以加line了嗎」、「堅哥都開始使用智慧型手機了，我們還有什麼藉口不努力」、「該不會這一篇po文，是堅哥打的吧」、「與時俱進、活到老學到老，堅哥我偶像」、「i6還跑的動嗎」、「竟然現在才開始用智慧型手機，我好驚訝」。

▼王世堅以前只使用「智障型手機」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅開記者會澄清占用機車停等區。（圖／記者袁茵攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：不為「台獨」留空間
澄清湖球場即日起停止租借　兄弟球團回應了
王世堅「用智慧型手機」啦！　粉絲嗨翻：加LINE了
高端股價110→417元他疑爽賺上億　「凱基松山哥」長相曝
李昇基熱吻李多寅！單膝跪唱《跟我結婚好嗎》
快訊／澄清湖球場即日起停止租借
LIVE／蔡英文返國發表機場談話　總結10天出訪成果看這裡
救護車「鳴笛2分鐘」被擋！　鴨霸小貨車占路不讓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：同學父母都開賓士

快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

網公認「最愛記仇5星座」千萬別惹！見他怕爆：報復心超重

顛覆書法藝術框架！《我們之間》探索疫後關係　酒精槍也成創作工具

快訊／18:36台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

政大研發AI系統可辨別6癌症　助患者早發現「敏感度達9成」

嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人

這連假能休8天！第一次出國「選日本或韓國」　全場一致選它

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

貓咪高舉尾巴搖晃指揮　與主人歌聲完美契合！

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：同學父母都開賓士

快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

網公認「最愛記仇5星座」千萬別惹！見他怕爆：報復心超重

顛覆書法藝術框架！《我們之間》探索疫後關係　酒精槍也成創作工具

快訊／18:36台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

政大研發AI系統可辨別6癌症　助患者早發現「敏感度達9成」

嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人

這連假能休8天！第一次出國「選日本或韓國」　全場一致選它

10對韓國演藝圈「愛情長跑」情侶CP　秀英Ｘ鄭敬淏交往11年依舊超甜

多消耗50%熱量！研究：澱粉「改在這時間吃」就可以

接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：絕不為「台獨」留空間

澄清湖即日起停止租借　兄弟5月底4連戰：密切注意維護進度

江少慶遭連續長打狙擊　悍將5局0比2落後樂天

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

「蔡英文專機遭不明干擾」是假的！　國安人士：記者未用真名

逼存3萬！「他直接住凶宅」開銷看傻眼　網戳1現實：買房不用想了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：同學父母都開賓士

高端股價110→417元他疑爽賺上億　「凱基松山哥」長相曝！

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

生活熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

2023最新畢業起薪排行

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

4/17起搭車脫口罩！公共運輸改「建議」只剩2場所強制戴

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

正妹專衝送肉粽現場　喊話法師這樣做

4/17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

更多熱門

相關新聞

18歲女和兄弟打架　吞下一整支手機

18歲女和兄弟打架　吞下一整支手機

印度中央邦發生一起離奇事件，一名18歲少女和兄弟發生爭執，一氣之下竟然把一整支手機吞下肚，後來出現腹部劇痛和持續嘔吐等症狀，被家人緊急送到瓜廖爾市(Gwalior)醫院進行手術，花了2個小時才順利把手機取出，誇張景象連醫生都覺得新奇。

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

香港僑生遺落手機心慌　枋寮警及時尋回

香港僑生遺落手機心慌　枋寮警及時尋回

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

台中20歲女大生失蹤8天！家屬心急PO文找人

台中20歲女大生失蹤8天！家屬心急PO文找人

關鍵字：

王世堅智障型手機手機智慧型手機

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面