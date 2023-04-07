王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

▲王世堅在臉書PO出自己使用智慧型手機的照片。（圖／翻攝自王世堅臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議員王世堅2年前因為開車等紅燈時，將車輛停在機車停等區上，鬧上新聞版面，意外曝光他只有「智障型手機」。事隔2年後，王世堅7日在臉書宣布，他決定開始使用智慧型手機和臉書社群，剛開始真的覺得操作很複雜，但為了提供選民更專業、周到的服務，「我必須盡快脫離山頂洞人的行列」。



王世堅7日在臉書貼出自己使用「智慧型手機」的照片，宣布自己已開始學習使用智慧型手機和臉書社群。他說，大家的意見和批評他都有收到，他也檢討自己不懂社群媒體生態的發言，「選區很多長輩都比我會用手機，為了讓我的服務更專業周到，我必須盡快脫離山頂洞人的行列」。

王世堅也分享，他本來計畫連假後去買新的智慧型手機，不過他的兒子知情後，就把一支沒用到的Iphone 6送給他，說新手入門用這個就很新了。他說，「今天幕僚教我怎麼操作，看大家用好簡單、順手。但我怎麼覺得有點小複雜，連要去哪裡打字都找不到，而且螢幕隨便碰一下就跑掉了」。

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王世堅透露，他目前正努力學習發文、看留言跟用手機拍照，要拜託大家多多擔待，不吝惜給予指教，他也忍不住自嘲，「我好像山頂洞人第一次用智慧型手機，我看了幕僚幫我拍的影片，才知道自己用手機的樣子好好玩」，「我覺得我跟智慧型手機是相見恨晚，我就繼續接受手機折磨吧，享受折磨、在折磨中成長」。

▲王世堅宣布使用智慧型手機，網友回應相當熱烈。（圖／翻攝自王世堅臉書）

貼文一出立刻引發網友熱烈回應，有人說，「終於可以加line了嗎」、「堅哥都開始使用智慧型手機了，我們還有什麼藉口不努力」、「該不會這一篇po文，是堅哥打的吧」、「與時俱進、活到老學到老，堅哥我偶像」、「i6還跑的動嗎」、「竟然現在才開始用智慧型手機，我好驚訝」。

▼王世堅以前只使用「智障型手機」。（圖／記者袁茵攝）