iPhone 15 Pro全新酒紅色曝光！　外觀6大亮點一次看

▲iPhone 15 Pro酒紅色渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果新款iPhone系列依慣例選在9月秋季發表會登場，距離目前還有5個月的時間，但 iPhone 15各種爆料早已不斷釋出，根據外媒報導，iPhone 15 Pro 將採用全新的深酒紅色，取代去年的深紫色。

根據《9to5Mac》先前分享了即將推出的 iPhone 15 Pro 設計以及基本的 CAD 圖像。包括使用鈦合金外殼、增露相機尺寸、 USB-C、配備觸覺音量和靜音按鈕、採用小邊框及全新配色6大特色。

《9to5Mac》報導，iPhone 15 Pro 被傳言是一次重大升級，最大的變化是採用圓邊設計的全新「鈦合金」外殼。

除了新的鈦金屬框架外，蘋果還再次增加了iPhone 15 Pro 上相機的尺寸。相機凸起更厚，但突出的鏡頭帶來了更明顯的變化。CAD文件顯示，與 iPhone 14 Pro 的巨大攝像頭相比，單個鏡頭突出量增加了一倍多。

iPhone 15 Pro系列在外型上一大變化是機身線條會變得圓潤，採用全新的鈦金屬邊框，縮窄螢幕邊框，機身尺寸會比iPhone 14 Pro系列更小巧。

至於USB-C 也被廣泛傳聞將用於所有 iPhone 15 型號。根據洩露的原型設備圖像，USB-C接口具有獨特的帶棱紋紋理的金屬環繞，按照蘋果過去方式，最快的充電速度將僅限於蘋果原廠認證的USB-C充電線。

iPhone 15 Pro 將配備固態觸覺和靜音按鈕，消息指出，這些按鈕將被兩個專門用於模擬按鈕按下的新觸覺引擎取代。

另外蘋果每年都會推出驚喜的主打色，今年的iPhone 15 Pro系列將捨棄去年的深紫色，全新登場深酒紅色，色號為410D0D ；報導稱，這種顏色將與蘋果常用的白色、深空黑和金色並駕齊驅。