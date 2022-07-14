台灣好行埔里線今通車　刷電子票證享全票半價優惠9／30截止

▲埔里線台灣好行通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「台灣好行」旅遊服務新開闢台中到埔里的埔里線，今天正式宣布通車，不僅讓台中埔里客運班次增至每半小時一班，並同步啟動暑期特惠：即日起至9月30日，搭埔里線時只要刷電子票證，全票享半價優惠，從埔里到台中高鐵（火車站）只要49元。

南投縣長林明溱今天主持台灣好行埔里線通車典禮，與立委許淑華親自歡迎從台中搭乘首發車到埔里旅遊的乘客，並贈送埔里特產紹興酒蛋當伴手禮，也邀請身為「埔里女兒」的女演員許鈞鈞擔任活動大使，推薦介紹家鄉景點；林明溱熱情邀請國人趁疫情趨緩和暑假時間，踴躍前來欣賞南投縣好山好水，也多利用台灣好行暢遊觀光大鎮埔里、賞花吃美食。

林明溱感謝許淑華的大力爭取推動，讓台灣好行觀光巴士在南投縣繼上月新增溪頭B線後，今天再增加埔里線，預計8月還會再增加集集線；他表示近來疫情歷經高原期後已逐漸緩和，加上進入暑假期間，除了到山區避暑，埔里也是氣候宜人、具有各式花卉和農特產，適合全家一起出遊的好所在，歡迎全國民眾多多搭乘台灣好行、避開車潮前往出遊。

縣府觀光處長陳志賢指出，台灣好行埔里線觀光服務不僅新增設路線站牌、統一視覺形象包裝，也編印資訊豐富的中英旅遊摺頁，另配合交通部觀光局推出台灣好行暑期優惠，近期也將整合客運車票及自行車租用券，推出埔里線旅遊優惠套票；更多台灣好行相關資訊及活動，請上南投旅遊網（https://travel.nantou.gov.tw）、「樂旅南投」臉書粉絲團及南投客運查詢。