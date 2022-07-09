暑假出遊交通費打折！9／30前搭台灣好行「刷電子票半價」

▲台灣好行暑假期間推出優惠。（圖／公總）

記者李宜秦／台北報導

為鼓勵國人搭乘公共運輸出遊以振興公共運輸及活絡觀光產業，交通部公路總局於今年7月1日至9月30日止，實施使用電子票證(含行動支付)搭乘「台灣好行」半價優惠措施，共48條路線適用，其中許多熱門景點包括日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等。

公總表示，以熱門路線墾丁快線為例，從高鐵左營站至小灣(墾丁)原票價352元，優惠票價只需176元，若一家4口共同搭乘出遊，來回即可省下1,408元的車資。觀光局針對搭乘「台灣好行」路線者，還有提供其他集點抽獎優惠。

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▲▼使用電子票證搭台灣好行半價。（圖／公總）





另外，為提供更多元、便利的付費方式，公路總局已有補助業者建置行動支付驗票機，本次台灣好行優惠路線亦可使用QR Code乘車碼支付，包括一卡通MONEY(原LINEPAY MONEY)、悠遊付、ICASH PAY等電子支付，同樣可享有半價優惠。

在個別客運優惠部分，目前已有統聯、國光、葛瑪蘭、南投、屏東及高雄等客運公司推出促銷方案，以統聯客運為例，搭乘除了可抽百萬現金外，還有套票買6送2及臨櫃購票送折價券等優惠，國光客運及葛瑪蘭客運也推出抽獎活動。