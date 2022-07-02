暑假必衝！7月買「這3條台灣好行路線」　免費送一隻桶仔雞

▲7月間購買「統茂二日套票」、「寫下我與西拉雅的故事一日套票」及「湖境渡假會館二日套票」之一，就可免費獲贈一隻桶仔雞全雞。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推行「台灣好行」，為鼓勵民眾國旅多加利用大眾運輸，觀光局西拉雅國家風景區管理處祭出台灣好行限時優惠，只要在7月間購買「統茂二日套票」、「寫下我與西拉雅的故事一日套票」及「湖境渡假會館二日套票」之一，就可免費獲贈一隻桶仔雞全雞。

觀光局表示，今年也推出「寫下我與西拉雅的故事」主題攝影套票，讓專業的攝影師協助在旅途中紀錄下美好的時刻。另「台灣好行-關子嶺線」沿線停靠後壁火車站，後壁車站旁的「慢慢租車」可以租借自行車，沿途行經《無米樂》及《俗女養成記》的拍攝地菁寮老街，體驗農村生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣好行推出限時優惠，觀光局推薦，旅客可到菁寮老街走走，也可騎乘腳踏車欣賞沿途風光。（圖／觀光局）

而台灣好行菱波官田線今年新推出的特色套票「大崎村落創藝基地X電輔自行車一日套票」，讓旅客在大崎村落創藝基地體驗絹印、紅瓦綠蕨等DIY手作樂趣的同時，沿線也可以在官田遊客中心、八田與一紀念園區租借電動輔助自行車，可漫遊周邊景點，如八田與一紀念園區、隆田ChaCha文資教育園區、大崎村落創藝基地等。

此外，即日起至7月10日，旅客可於週末搭乘「台灣好行-菱波官田線」至官田遊客中心參加維持一個月的「2022西拉雅森活節森活同樂會」，可觀賞舞台表演以及參與森活市集。

關子嶺也將在7月22日迎來一年一度「2022西拉雅夏日好秋祭-關子嶺夏日山車祭」活動，旅客可在活動當日參與拉山車活動後，再搭上「台灣好行-關子嶺線」下山。