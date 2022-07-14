24小時被監控？　男深夜返京被要求防疫手環

記者任以芳／綜合報導

大陸日前討論避免「過度防疫」問題，有網友投訴從外省市回北京居家隔離，被要求佩戴一款電子手環進行24小時檢測。該名網友卻認為，沒有看到北京市防疫規定必須要戴手環。他質疑是否合乎規定，也沒有正式公文，擔心個人隱私遭到外洩。

根據陸媒《東方網》報導指出，該名網友何先生從深圳出發經過杭州蕭山機場轉機，當天抵達北京。抵京後到通北苑第一西社區報備，按照防疫要求進行居家隔離。社區工作人員13日晚23點左右，告知隨後7日健康監測期間，需要佩戴電子手環。

▲返京配戴電子手環 。（圖／翻攝 東方網）

該手環功能包括24小時體溫、定位監測等功能，除了洗澡和充電可拿下，幾乎要24小時佩戴。不少網友對該措施是否恰當提出質疑。

何先生上網查詢資料，「我肯定按照北京市防疫規定去執行，但沒有哪條規定必須要戴手環，沒有看到正式文件通知的情況下，比較擔心個人隱私被外洩。」

報導稱，相關居委會證實確有此事，工作人員稱，「社區里緊急通知，居家隔離都得佩戴。」手環不會監測到個人的行動軌跡，不是監測去了哪兒，體溫異常才能及時上報。

據了解，這是通天北苑第一西社區的防疫行為，屬於小範圍的防疫措施，並非全北京市的防疫措施。