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大陸 大陸焦點 特派現場

北京封控增至5區　居家隔離者「需配戴N95」做核酸

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京繼續做全員核酸檢測。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

北京疫情再次緊縮，朝陽、房山、順義、豐台、海淀等五個行政區陸續實施居家辦公，海淀區也宣布今（22日）起升級管控，全區居家辦公、小區採取封閉式管理一周。北京市防疫小組指出，實行居家辦公五區暫停所有室內消費場所，管控區的民眾，每戶每天派一人配戴N95或KN95口罩才可做核酸檢測。

京城保衛戰從上個月底開始，北京市政府一直實行軟硬兩手，試圖壓低「全城封控」的可能性，但本土確診個案還是緩慢爬升。截至5月21日0時至24時，新增52例本土確診病例（含1例無症狀感染者轉確診病例）和9例無症狀感染者，無新增疑似病例、境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

北京市政府發言人徐和建昨21日也宣布，要嚴格加強社會面四項防疫措施。一朝陽、豐台、房山、順義、海澱實行居家辦公，其他區盡量降低到崗率。如果到公司上班必須有48小時內核酸陰性證明，並且落實公司到住家「點對點」閉環管理。

▲▼北京疫情,大陸疫情,朝陽區疫情,5月5日冷清的朝陽區。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京封控五區，暫停所有室內消費活動。（圖／記者蔡儀潔攝）

二是堅持非必要不聚集，實行居家辦公五區必須保障生活採購（只提供外賣），醫療機構、藥店等正常營業外，全區所有線下室內場所一率暫停關閉。

三是降低人員流動性，朝陽區、海澱區、豐台區、房山區、順義區繼續執行現行公交地鐵運營調整措施，其他區新增的封控區、管控區內的公交線路甩站或停運，地鐵站點封站，出租車限制區域運營。全市等級景區景點暫停開放，各類公園按照30%限流開放。

四是加強社區（村）和公共場所防疫管理，嚴格落實人員、車輛出入管理和測溫掃碼、查驗48小時內核酸檢測陰性證明等措施。各類單位、大院按照上述政策執行。

除了五區防疫升級，針對在管控區實行居家隔離的民眾，連戴口罩「規格」也升級。公告強制規定，除核酸檢測外，每戶每天可安排1人，在規範佩戴N95或KN95口罩，管控區居民到社區（村）內指定地點採樣，嚴格保持2米以上距離，避免交叉感染。

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